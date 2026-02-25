Mundial 2026
Seleção Nacional
Último ensaio para o Mundial2026 é com o Chile
A seleção portuguesa de futebol vai defrontar o Chile em 6 de junho, em jogo de preparação para o Mundial2026, onde Portugal se estreia no dia 17.
“A Seleção Nacional A vai defrontar o Chile no próximo dia 6 de junho, num jogo inserido no estágio de preparação para o Campeonato do Mundo 2026”, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.
Este jogo, que será o quinto na história entre os dois países, integra o plano de preparação da seleção orientada por Roberto Martinez e será precedido por um outro, também particular, ainda sem adversário e a realizar-se em Leiria, em 10 de junho.
O Mundial tem início em 11 de junho, mas a seleção das ‘quinas’, integrada no grupo K, apenas fará a sua estreia em 17 de junho, na Cidade do México, diante do vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, disputado em março por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.
Na segunda jornada, em 23 de junho, em Houston, Portugal defrontará o Uzbequistão e, na terceira, em 27 de junho, em Miami, a seleção da Colômbia.
Além do jogo particular com o Chile, que não se qualificou para o Mundial, Portugal tem encontros de preparação diante do México, em 29 de março (dia 28 no México), no Estádio Azteca, e com os Estados Unidos, em 1 de abril (31 de março, nos Estados Unidos), em Atlanta.
Na terça-feira, a FPF disse estar a acompanhar a situação de violência no México, a quase um mês da visita aos mexicanos no Estádio Azteca, e que “qualquer decisão será tomada em resultado de uma monitorização permanente, em articulação estreita com o Governo e em sintonia com a Federação Mexicana de Futebol”.
O líder do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como ‘El Mencho’, morreu no domingo, após uma operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco, motivando confrontos no México.
(Com Lusa)