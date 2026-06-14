Vitinha diz que Portugal tem de mostrar a sua qualidade dentro de campo

"Sabemos que temos uma seleção de grande qualidade, com grandes talentos e isso é notório pela quantidade de jogadores em grandes clubes, mas isso não vale nada. Somos candidatos, mas favoritos não diria. Temos muita capacidade, mas temos de a por em prática", disse o médio dos franceses do Paris Saint-Germain, em conferência de imprensa que decorreu no Gardens North County District Park, local que acolhe os treinos da seleção em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Vitinha, que soma 38 internacionalizações, salientou que a formação lusa tem de pensar jogo a jogo, referindo que o futuro próximo é o mais importante para a equipa atingir os seus objetivos.

"Ser humilde, jogar jogo a jogo e pensar no futuro próximo. Talento nós temos, mas temos de por dedicação e compromisso. São os ingredientes perfeitos para bons resultados", referiu o médio de 26 anos, frisando que as competições se ganham a "pensar no momento e no futuro próximo".

Numa sala cheia na primeira conferência em solo norte-americano, com jornalistas de várias nacionalidades, Vitinha esteve cerca de 30 minutos a responder a questões e abordou também o talento do meio-campo luso, e não só.

"Temos muito talento, mas gosto de falar em responsabilidade em vez de pressão. Nós só podemos garantir trabalho e dedicação, o que representa para nós jogar um Mundial e fazer o que ainda não foi feito. No meio-campo e em todas as posições temos qualidade", defendeu.

O médio, que vai estar pela segunda vez numa fase final de um Mundial, espera estrear-se a marcar ao serviço da seleção, mas não faz disso uma prioridade, e abordou as rotinas que tem com João Neves, seu companheiro de equipa no PSG, atual bicampeão europeu.

"É óbvio que trazer dinâmicas de clubes permite que os selecionadores aproveitem, mas aí cabe ao selecionador decidir. Com qualquer um que jogue, eu vou estar feliz, quero é jogar", frisou.

Vitinha elogiou ainda a mescla de experiência e juventude da seleção portuguesa e `comprou` a ideia de uma final entre Portugal e a Argentina, apesar de considerar que esse é um momento que está "muito longe".

Já em relação ao ambiente e clima, o médio referiu que não existem desculpas, porque os jogadores estão num Mundial.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.