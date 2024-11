Ainda há estradas por recuperar seis meses depois das enxurradas no Brasil

Ouvido pela RDP Internacional, António David Graça refere que o aeroporto de Porto Alegre continua a funcionar a meio gás e os transportes públicos mantêm fortes constrangimentos.Ainda assim, o português salienta que o comércio voltou a funcionar, incluindo no mercado público desta cidade brasileira.As povoações ribeirinhas que não ver reconstruídas, foram devastadas há meio ano por inundações e enxurradas no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Como as estradas não estão todas recuperadas, os transportes públicos continuam com problemas, tal como as ligações aéreas.António David Graça, conselheiro das comunidades portuguesas no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, vive em Bento Gonçalves, a 120 kms de Porto Alegre, região parcialmente devastada por cheias e enxurradas.