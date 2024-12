Antony Blinken faz visita surpresa ao Iraque

Blinken, que está a fazer um périplo pelo Médio Oriente na sequência da queda do regime de Bashar Al-Assad, tem procurado estabelecer contactos com os principais atores na região, no sentido de ser estabelecido em Damasco um governo que evite as fações islâmicas radicais e inclua as minorias sírias.



Recorde-se, o governo iraquiano é suportado por uma coligação de partidos e movimentos xiitas com ligações ao Irão, que apoiou Assad através do Hezbollah.



Os Estados Unidos, por seu lado, apoiaram a fação curda na luta contra o regime sírio e mantêm uma presença militar com cerca de mil a duas mil tropas de combate nas zonas controladas por aquele movimento.