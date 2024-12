Ataque de Israel em Gaza causa 25 mortos e pelo menos 40 feridos

Fontes médicas dos hospitais de Al-Awda, no norte da Faixa de Gaza, e de al-Aqsa, no centro, dizem que deram entrada nestas unidades 25 vítimas mortais de um ataque junto a um campo de refugiados em Nuseirat.

Mais de 40 pessoas, a maioria crianças, tiveram de receber assistência nos dois hospitais por causa dos ferimentos e há imagens de um edifício que colapsou por causa deste ataque, escreveu a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Este ataque, sobre o qual Israel não teceu qualquer comentário, aconteceu horas depois do conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ter dito que o acordo de cessar-fogo de Israel com o Líbano poderia abrir caminho para um acordo de fim do conflito em Gaza.

Com o presidente norte-americano Joe Biden em final de mandato, o seu conselheiro tem viagens planeadas ao Qatar e ao Egito, dois países importantes na mediação das negociações para um cessar-fogo.

A ofensiva israelita contra o Hamas na Faixa de Gaza, lançada em outubro de 2023, já matou mais de 44.800 palestinianos, a maioria crianças e mulheres, e causou 106.300 feridos, segundo o ministro da Saúde em Gaza.