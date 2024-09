Ataques israelitas deixam mais oito mortos na Cisjordânia

O Crescente Vermelho palestiniano indicou que cinco pessoas foram mortas na manhã de hoje em "bombardeamentos israelitas contra um grupo de cidadãos em Tubas", com o porta-voz da organização, Ahmed Jibril, a descrever à agência France Presse (AFP) que um `drone` disparou perto de uma mesquita.

Mais tarde, o Ministério da Saúde palestiniano relatou três mortes perto da cidade de Tulkarem "após um ataque aéreo israelita a um veículo".

Uma testemunha disse à AFP que as forças israelitas "invadiram as cidades de Tubas e Tamun", na Cisjordânia ocupada, na manhã de hoje.

O Exército israelita alegou que um dos seus aviões tinha "atacado e eliminado uma célula (...) composta por cinco terroristas armados com explosivos que representavam uma ameaça" às suas forças em Tubas.

Os militares de Telavive acrescentaram que, durante esta operação, vários suspeitos foram detidos e um carro-bomba foi neutralizado, confirmando um ataque aéreo em Tulkarem, mas sem especificar o alvo nem mencionar quaisquer vítimas.

Ao mesmo tempo, o Exército revelou que um dos seus soldados foi morto quando um "camião palestiniano" colidiu com "forças que realizavam atividades operacionais" na Cisjordânia.

O soldado morto foi identificado como Geri Gideon Hanghal, de 24 anos, e um comunicado anterior referia que o atacante foi "neutralizado" num ataque perto do colonato israelita de Binyamin.

No final de agosto, Israel lançou uma vasta operação militar na Cisjordânia e os seus campos de refugiados, onde são particularmente ativos os grupos armados que lutam contra a ocupação israelita.

Desde o início da guerra, em 07 de outubro, entre o Exército israelita e o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, a Cisjordânia tem vivido um aumento substancial da violência entre soldados e colonos israelitas e a população palestiniana.

Pelo menos 665 palestinianos foram mortos, segundo dados do Ministério da Saúde palestiniano, e 24 israelitas, incluindo soldados, morreram, segundo dados oficiais de Telavive.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas em 07 de outubro em solo israelita, onde deixou cerca de 1.200 mortos e levou mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação em grande escala no enclave palestiniano, que já provocou mais de 41 mil mortos, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas, e um desastre humanitário, além de ter desestabilizado todo o Médio Oriente.