23h30 - "Espanha vencerá os terroristas"



O presidente do executivo espanhol condenou o ataque que classificou como “uma barbárie”, mas frisa que Espanha vai vencer os terroristas.



"Esta terrível tragédia, que vivemos hoje em Barcelona, une-nos na dor com todos os países do mundo", afirmou Mariano Rajoy.



#ProteccioCivil balance atentado #Barcelona #Rambles pic.twitter.com/wKSPH4rPPU — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 August 2017

No tenemos ninguna evidencia q la persona d la furgoneta fuera armada. Estaría relacionado con la explosión d Alcanar d la noche pasada — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Atenció a mitjans del conseller @interiorcat i el #MajorMossos per parlar dels fets de les #Rambles de #Barcelona https://t.co/0i86zQrXwI — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Les dues persones detingudes estan relacionades amb l'atemptat de #Barcelona, però no es tracta del conductor de la furgoneta#MajorTrapero — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Terrorism attack confirmed in #Barcelona — Mossos (@mossos) 17 August 2017

19:24 Un conductor ha atropellado a 2 mossos en 1 control policial d #Barcelona y lo tenemos localizado en St Just Desvern

TEDAX comprobando pic.twitter.com/ckSRA3h3OF — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Gabinet de crisi presidit pel #president @KRLS reunit en aquests moments al #Palau de Generalitat #Barcelona #Rambles pic.twitter.com/6RPznzGuv4 — Govern. Generalitat (@govern) 17 August 2017

Me traslado ya a Barcelona. Máxima coordinación para detener a los autores, reforzar la seguridad y atender a todos los afectados. Unidad MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 August 2017

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17 August 2017

No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de #Barcelona. Hay un hombre detenido y lo tratamos como atentado terorista — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

En estos momentos datos provisionales: una víctima mortal y 32 heridos#Barcelona — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017





18h10 - Comissário do Interior Ferran Lopez confirma um morto e 32 feridos.









Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 August 2017

"A luta contra o terrorismo é a principal prioridade das sociedades livres. E a resposta tem de ser global. Todos compartilhamos o nosso amor à liberdade, à dignidade do ser humano e numa sociedade baseada na justiça e não no medo ou no ódio. Todos nós somos aliados desta causa", sublinhou.Rajoy apelou aos partidos políticos para fazerem um pacto antiterrorismo e frisa que a resposta a este tipo de ameaças tem de ser global."Queremos estabelecer quanto antes a normalidade e levar perante a justiça os responsáveis por esta barbaridade".O chefe do Governo espanhol deixou também uma palavra de agradecimento a todos os países que enviaram mensagens de apoio e solidariedade."Estamos unidos na dor, mas estamos sobretudo unidos na vontade de terminar com esta barbárie. Não podemos esquecer que a Espanha é um país unido em torno de alguns valores dos quais nos sentimos muito orgulhosos: a democracia, a liberdade e os direitos humanos. Travámos muitas batalhas contra o terrorismo ao longo da história e sempre as vencemos", rematou.O Governo espanhol decretou três dias de luto nacional.A zona das Ramblas foi parcialmente reaberta ao trânsito. Os agentes da Guarda Urbana estão a acompanhar os turistas aos hotéis que se encontram na zona que esteve vedadaO secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, afirmou à Lusa que não há portugueses entre as vítimas do atentado de Barcelona."Não há portugueses entre os 100 feridos e já foram identificadas quatro das 13 vitimas mortais. Uma é belga e outras três alemãs", disse José Luis Carneiro esta noite à agência Lusa.O primeiro-ministro espanhol já está em Barcelona, onde vai acompanhar a resposta que está a ser dada pelas autoridades.No ponto de situação que está a ser feito, as autoridades dizem que não há qualquer indicação de que o homem que conduzia a carrinha estivesse armado.Numa conferência de imprensa que está a decorrer, o responsável da polícia,Josep Lluís Trapero, revela que há dois detidos, mas que nenhum deles é o condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas esta tarde.No entanto, são suspeitos de terem ligações ao ataque.Um dos suspeitos nasceu no enclave espanhol de Melilla e outro é marroquino, tendo um sido detido em Alcanar e outro em Ripoll.O homem que foi abatido depois de ter investido contra um polícia não se considera que tenha qualquer ligação aos atentados, pelo menos até este momento. A sua morte resulta de uma troca de tiros que resultou do incidente, reporta o EL Pais, citando o responsável da polícia.A mais recente informação prestada pelo Governo da Catalunha aponta para mais de uma centena de feridos na sequência do ataque nas Ramblas.No entanto, admite-se que o número de vítimas poderá aumentar nas próximas horasO primeiro-ministro disse hoje que até agora não existe "nenhum indicador" que justifique alteração do "nível de risco" em Portugal depois do ataque em Barcelona e adiantou que o Governo não tem conhecimento de portugueses entre as vítimas.O último balanço feito pelas autoridades aponta para 13 mortos e 80 feridos, vítimas de atropelamento por um veículo que invadiu a zona das Ramblas, no centro de Barcelona. Eram 17h00, hora local.O grupo extremista Estado Islâmico veio reivindicar a autoria do atentado ao início da noite. As autoridades estavam já a tratar o atropelamento como um ato terrorista.A polícia local confirmou que há já duas pessoas detidas por ligação a este atentado.O principal suspeito será Driss Oukabir Soprano. Tem 25 anos, é marroquino e tem residência legal em Espanha, mais precisamente em Ripoli, Gerona. Terá sido ele o condutor da carrinha que matou pelo menos 13 pessoas.O marroquino estava sinalizado pela polícia espanhola e passou algum tempo na prisão de Figueres em 2012. Dentro da carrinha foi encontrado um passaporte espanhol.O ataque aconteceu na zonas das Ramblas, no centro de Barcelona. A carrinha percorreu cerca de 600 metros ao longo da via, tentando atingir o máximo de pessoas.As autoridades da Catalunha reuniram um gabinete de crise para reagir ao ataque terrorista. O primeiro-ministro Mariano Rajoy interrompeu as férias para se deslocar até Barcelona.O ataque em Madrid foi já condenado por inúmeros líderes mundiais, desde Putin a Donald Trump e os líderes europeus e da União Europeia.O homem foi localizado em seguida.A Amaq, a agência de notícias do grupo extremista, publicou um texto onde diz que o Estado Islâmico reivindica a autoria do atentadode acordo com a Reuters.“Os executantes do ataque de Barcelona são soldados do Estado Islâmico e levaram a cabo a operação em resposta a apelos para atingir os Estados da coligação”, diz a Amaq, referindo-se à coligação liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista.De acordo com o presidente do Governo regional confirmou a detenção de dois suspeitos e disse que há 80 pessoas hospitalizadas.O presidente do Governo Regional confirmou a detenção de um segundo suspeito de estar ligado a este atentado no centro de Barcelona.O primeiro suspeito a ser detido foi Driss Oukabir, de acordo com o principal sindicato de polícia de Espanha.O gabinete de crise para dar resposta a este ataque terrorista está reunido em Barcelona.O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse hoje à Lusa que os serviços consulares em Barcelona estão em contacto com as autoridades espanholas, mas não há ainda informação sobre eventuais vítimas portuguesas do ataque hoje perpetrado na cidade."Os serviços consulares portugueses estão em contacto com as autoridades policiais espanholas. Como se sabe, este ataque -- tudo leva a crer, ataque terrorista -- ocorreu muito junto aos serviços consulares e tem sido difícil o próprio trabalho consular", explicou José Luís Carneiro."Até ao momento, não é possível ainda referir a existência ou não de portugueses [entre as vítimas], todas as informações são muito prematuras", indicou o governante, acrescentando: "Vamos continuar a acompanhar, em diálogo com os serviços consulares, as informações que forem sendo disponibilizadas por parte das autoridades policiais".O primeiro-ministro espanhol está a caminho de Barcelona. Na rede social Twitter, Mariano Rajoy dosse que a coordenação é máxima para deter os atacantes, reforçar a segurança e apoiar todos os que foram afetados.Um suspeito foi abatido quando tentava fugir a controlo policial a 10 quilómetros do centro de Barcelona.O suspeito do ataque é um cidadão marroquino de 25 anos com residência legal na cidade de Girona na Catalunha.O primeiro-ministro espanhol está a caminho de Barcelona para coordenar a resposta ao atentado terrorista.A polícia espanhola disponibilizou a foto de um suspeito de ligação ao ataque em Barcelona.O jornaldivulgou as comunicações da polícia com a descrição do suspeito.O secretário de estado norte-americano, Rex Tillerson, considera que o ataque em Barcelona tem todas as características de um "atentado terrorista”, e veio garantir que os EUA estão prontos a prestar auxílio às autoridades espanholas.Turista português de férias em Barcelona conta o sucedido.O primeiro-ministrotransmitindo a solidariedade do Governo e do povo português depois do ataque em Barcelona.Um veículo invadiu a zona das Ramblas , no centro de Barcelona, atropelando várias pessoas, por volta das 17h00 horas de Espanha. Há pelo menos três mortos confirmados, mas a Cadena Ser fala já de 13 vítimas mortais. Haverá ainda cerca de duas dezenas de feridos, alguns deles graves.O condutor fugiu depois a pé.A zona está vedada pela polícia e os estabelecimentos comerciais foram evacuados. As ruas adjacentes foram também cortadas, e as estações de metro e comboio na zona encerradas.Fonte policial confirmou à France Presse que um suspeito encontra-se barricado num bar, mas não há ainda confirmação da ligação entre os dois casos.As agências internacionais citam a polícia da Catalunha dizerem estar a tratar este atropelamento como um ataque terrorista.