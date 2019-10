12h22 - "O anti-democrático backstop foi abolido"



“Vamos deixar a união aduaneira da UE como um Reino Unido e poderemos fechar acordos com todos os países do mundo”, escreveu Boris Johnson no Twitter.



“O anti-democrático backstop foi abolido. O povo da Irlanda do Norte ficará encarregue das leis pelas quais vive e – ao contrário do backstop – terá o direito de acabar com este acordo especial caso o desejem”.



“Vamos concluir o Brexit e levar este país em frente”, terminou o Presidente britânico.

12h17 - Medidas de salvaguarda para o Reino Unido



Um dos artigos do acordo hoje alcançado diz respeito a medidas de salvaguarda para o Reino Unido.



“Caso a aplicação deste Protocolo leve a sérias dificuldades económicas, sociais ou ambientais suscetíveis de persistir, a União ou o Reino Unido poderão tomar unilateralmente medidas de salvaguarda”, pode ler-se no acordo.



“Essas medidas de salvaguarda terão restrições quanto ao seu âmbito e duração, de modo a que se apliquem apenas se estritamente necessário de modo a resolver a situação”.







12h09 - Acordo dá garantias a "longo prazo aos cidadãos"



Michel Barnier lembrou que a incerteza durou “demasiado tempo" para os cidadãos britânicos a viver na Europa e para os cidadãos europeus que estão no Reino Unido. "Graças a este acordo, os seus direitos serão finalmente garantidos a longo prazo".







12h07 - António Costa espera "que à quarta seja de vez"







Em Bruxelas, o primeiro-ministro português reagiu ao acordo sobre o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. "A grande prioridade que todos tínhamos era evitar uma saída sem acordo", começou por afirmar.





"Espero que este acordo seja efetivamente aprovado não só na União Europeia mas também no parlamento britânico" continuou. "Não nos tem faltado acordos com os governos britânicos. Espero que à quarta seja de vez".







11h59 – “Integridade do mercado único” mantém-se



Michel Barnier destacou que a Irlanda ficará alinhada com um número limitado de regras europeias sobre bens e que a Irlanda do Norte, ao ficar no território aduaneiro do Reino Unido, vai beneficiar de futuros acordos comerciais britânicos, mas será também um ponto de entrada no Mercado Comum europeu.



"Do nosso ponto de vista, mantivemos a integridade do mercado único, mas também satisfizemos os legítimos desejos do Reino Unido", disse Barnier aos jornalistas.



Quatro anos depois da entrada em vigor deste acordo, os deputados da Irlanda do Norte vão poder votar se querem ou não manter o que ficou agora estabelecido.

11h57 - A questão das Irlandas



O acordo alcançado entre as duas partes deixa claro que “a Irlanda do Norte faz parte do território aduaneiro do Reino Unido”.



“Assim sendo, nada no presente Protocolo impede o Reino Unido de incluir a Irlanda do Norte no âmbito territorial de quaisquer acordos que possa levar a cabo com outros países, desde que esses acordos não prejudiquem a aplicação deste Protocolo”, esclarece o documento.



“Em particular, nada neste Protocolo impedirá o Reino Unido de concluir acordos com um terceiro país que conceda às mercadorias produzidas na Irlanda do Norte acesso preferencial ao mercado desse país, nos mesmos termos que produtos produzidos em outras partes do Reino Unido”.



A Irlanda terá a garantia de que o Reino Unido não irá diminuir os direitos, salvaguardas ou igualdade de oportunidades dessa região e que continuará “a facilitar o trabalho das instituições” irlandesas.



“O Reino Unido e a Irlanda poderão continuar a negociar sobre a movimentação de pessoas entre os seus territórios”, acrescenta o acordo.







11h42 – Partido Unionista opõe-se



O Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), aliado dos conservadores no parlamento britânico, reafirmou a sua oposição ao novo acordo negociado entre Londres e Bruxelas.



"Participámos nas conversações com o Governo. Tal como estão as coisas não podemos aceitar o que está a ser sugerido sobre questões aduaneiras e outros assuntos relacionados, até porque a questão da aplicação do IVA não é clara", refere uma nota do Partido Unionista.



O governo de Boris Johnson, que não tem maioria parlamentar, necessita do apoio do DUP para que o acordo seja aprovado no parlamento britânico.







11h37 - "Trabalho intenso"







Michel Barnier, o negociador da União Europeia está a apresentar as linhas gerais do acordo entre UE e Reino Unido, considerado que é o resultado "de um trabalho intenso" que vai "providenciar certeza legal em cada área em que o Brexit - como qualquer separação - provocaria incerteza".





Barnier revelou que, sobre a questão que esteve no centro do desentendimento com o Reino Unido, a da fronteira irlandesa, o novo acordo vem evitar uma fronteira física, assegurando ao mesmo tempo a integridade do Mercado Comum e que a Irlanda do Norte vai continuar dentro do território aduaneiro britânico.







11h32 - Corbyn pede referendo



O partido Trabalhista manifestou-se contra o acordo para o Brexit, defendendo que deve ser sujeito a um referendo.



"Pelo que sabemos, parece que o primeiro-ministro negociou um acordo ainda pior do que o de Theresa May, que foi esmagadoramente rejeitado", declarou o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, num comunicado.



O líder do principal partido da oposição receia que estas propostas reduzam os direitos e garantias, "colocando a segurança alimentar em risco, cortando os níveis ambientais e os direitos dos trabalhadores e abrindo o NHS [serviço nacional de saúde] à aquisição por empresas privadas americanas", alertou.



Corbyn considera que o acordo "deve ser rejeitado" e que "a melhor forma de resolver o Brexit é dar às pessoas a palavra final numa votação pública".







11h24 - A carta a Donald Tusk







De acordo com o presidente da Comissão Europeia, as negociações focaram-se no protocolo para a Irlanda e “procuraram identificar uma solução mutuamente satisfatória que dê resposta às circunstâncias específicas dessa ilha”.



“Os negociadores discutiram também a Declaração Política que estabelece o enquadramento da futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido”, avançou Juncker.





Acordo alcançado







O Reino Unido chegou a acordo com a União Europeia sobre o Brexit. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e pelo primeiro-ministro britânico, que considerou este um "grande novo acordo".

“Apesar de lamentar profundamente o resultado do referendo de 23 de junho de 2016, continuo a acreditar que a União Europeia é melhor servida se houver uma saída ordenada e amigável do Reino Unido da nossa União”, começou por escrever Jean-Claude Juncker numa carta a Donald Tusk, publicada no Twitter.







Boris Johnson também já anunciou no Twitter aquele que considera um “grande novo acordo”.



“Agora o Parlamento deverá concluir o Brexit no sábado para que possamos seguir em frente com outras prioridades como o custo de vida, o serviço nacional de saúde, os crimes violentos e o nosso ambiente”, declarou o primeiro-ministro britânico.