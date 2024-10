Buscas retomadas. Inundações em Espanha provocam quase uma centena de mortos

Cerca de mil soldados estão destacados no terreno para ajudar nas operações, juntamente com bombeiros, polícias e equipas de resgate que procuram localizar possíveis sobreviventes e limpar as áreas afetadas. Foram retomadas as buscas pelos desaparecidos após as chuvas torrenciais que devastaram principalmente a região de Valência. Os serviços de resgate vão agora “entrar na segunda fase”, que consiste em encontrar as pessoas desaparecidas, disse na quarta-feira à noite a ministra da Defesa, Margarita Robles, especificando que o número permanece “desconhecido”.



O último relatório publicado pelas autoridades dá conta de 95 mortes. Destas, 92 foram registadas na comunidade de Valência, a mais atingida pelas inundações. Outras duas mortes foram registadas na região vizinha de Castela La Mancha e uma terceira na Andaluzia.



O ministro da Política Territorial, Ángel Victor Torres, alertou na quarta-feira que é esperado que o número de vítimas aumente, uma vez que há ainda muitos desaparecidos. O Governo espanhol decretou três dias de luto nacional e reconhece que há danos pessoais e danos materiais "altíssimos".





Várias estradas e outras infraestruturas ficaram danificadas ou totalmente destruídas devido às chuvas torrenciais e inundações.



Na madrugada desta quinta-feira, milhares de pessoas estavam ainda sem eletricidade na região de Valência, segundo os serviços de emergência. Muitas estradas também permanecem fechadas, com vários carros destruídos, cobertos de lama e detritos.



Segundo a agência meteorológica Aemet, mais de 300 litros de água por metro quadrado caíram durante a noite de terça em várias localidades da região de Valência, o que equivale a um ano de precipitação. A precipitação registada foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, segundo indicam os dados oficiais.



A região de Valência e a costa mediterrânica espanhola costumam ser alvo, no outono, a um fenómeno conhecido como "gota fria", ou Dana, que provoca chuvas repentinas e extremamente violentas, por vezes durante vários dias.



Os cientistas alertam, no entanto, que os fenómenos meteorológicos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão a tornar-se mais frequentes e mais intensos devido às alterações climáticas.