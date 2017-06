23h36: Casa Branca informada



A polícia britânica não emprega ainda a expressão "terrorismo", mas o gabinete da primeira-ministra Theresa May adianta ter já informado o Presidente norte-americano, Donald Trump, dos acontecimentos em Londres.



23h23: segundo incidente



A polícia britânica adiantou entretanto que foi também chamada a responder a um "incidente" no Borough Market, além da Ponte de Londres.



23h15: o que já se sabe



Testemunhas no local, citadas pela agência Reuters, adiantam ter visto uma carrinha atropelas vários peões na Ponte de Londres.



Uma outra testemunha afirma ter visto pessoas com ferimentos de arma branca.



Por agora a polícia britânica confirma estar a lider com um "grande incidente". Há nesta altura um forte aparato policial e dos serviços de emergência médica na London Bridge.



A carrinha, de cor branca, terá atropelado entre cinco a seis pessoas.As autoridades dos transportes encerraram quase de imadiato a estação ferroviária local, a pedido da polícia.Este incidente acontece menos de duas semanas depois do atentado suicida em Manchester, após um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande - morreram 22 pessoas.