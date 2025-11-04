Cécile Kohler e Jacques Paris. Macron anuncia a libertação de dois franceses detidos no Irão

O presidente francês anunciou a libertação de Cécile Kohler e Jacques Paris, detidos desde maio de 2022 no Irão, acusados de espionagem.

Rachel Mestre Mesquita - RTP /
Carine Schmitt - AFP

Emmanuel Macron considerou a libertação do casal francês "um enorme alívio".

Numa publicação na rede social X, o presidente francês anunciou que os dois franceses "Cécile Kohler e Jacques Paris, detidos há três anos no Irão, saíram da prisão de Evin e estão a caminho da Embaixada da França em Teerão". 

"Congratulo-me com este primeiro passo. O diálogo continua para permitir o seu regresso a França o mais rapidamente possível.", acrescentou.


Entretanto, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros Jean-Noël Barrot acrescentou no X que: "Eles estão em segurança na Residência da França, em Teerão, à espera da sua libertação definitiva". Ao microfone da France 2, o chefe da diplomacia francesa precisou que os ex-detidos franceses "estão bem" e "parecem estar de boa saúde". 

A professora de letras de 40 anos Cécile Kohler e o seu companheiro de 72 anos Jacques Paris foram detidos a 7 de maio de 2022, no último dia de uma viagem turística ao Irão e foram acusados por espionagem a favor dos serviços secretos franceses e israelitas. 


