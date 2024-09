Cidade israelita visada por ataque com `drones` reivindicado no Iraque

"Dois `drones` foram detetados a aproximar-se da área de Eilat pelo leste. Um navio de mísseis da Marinha (...) intercetou um drone", informou o Exército em comunicado, indicando que o outro caiu dentro do complexo portuário da cidade, onde provocou dois feridos ligeiros.

A Resistência Islâmica no Iraque, que reúne várias fações armadas pró-iranianas, assumiu a responsabilidade pelo ataque a Eilat, referindo que se tratava de um "alvo estratégico".

"Os combatentes da Resistência Islâmica no Iraque atacaram um alvo estratégico em Eilat na quarta-feira (...) com recurso a `drones`", refere um comunicado publicado na rede Telegram.

Desde domingo, a Resistência Islâmica no Iraque assumiu a responsabilidade por pelo menos dez ataques contra Israel, segundo declarações publicadas no Telegram, e que se somaram a vários outros nos últimos meses.

A par do ataque a Eilat, as Brigadas Iraquianas do Hezbollah, um influente grupo armado pró-iraniano, apelaram hoje para o aumento e intensificação das operações levadas a cabo contra Israel, num contexto regional explosivo desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro, entre as forças de Telavive e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Desde então, grupos apoiados pelo Irão no Líbano, no Iémen e no Iraque têm dirigido ataques contra território ou interesses israelitas em solidariedade com o Hamas.

Na segunda-feira, Israel iniciou uma intensa campanha de bombardeamentos, sobretudo no sul e leste do Líbano, justificando que está a visar posições do grupo xiita libanês Hezbollah e `rockets` e mísseis alegadamente escondidos em zonas civis para atacar o território israelita.

Os bombardeamentos, na escala de centenas em três dias, já custaram a vida a mais de 600 pessoas e provocaram a deslocação de dezenas de milhares de libaneses, segundo as autoridades do Líbano.

Desde 07 de outubro, Israel e Hezbollah têm trocado tiros numa base diária, provocando a deslocação de dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Israel intensificou os seus ataques contra o Hezbollah no Líbano, à medida que as autoridades de Telavive anunciaram uma deslocação das operações militares da Faixa de Gaza para o norte do país.