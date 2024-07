Cinco mortos e dezenas de desaparecidos em aluimentos de terra no sul da India

As equipas de socorro encontraram cinco corpos no área de Wayanad, em Kerala, e estão a procurar dezenas de residentes desaparecidos, disse à agência de notícias France-Presse um funcionário local, que pediu para não ser identificado.

A agência de gestão de catástrofes de Kerala informou que equipas de bombeiros e forças de segurança do estado estavam a participar nas operações de busca e salvamento.

As previsões meteorológicas apontam para mais chuva e ventos fortes durante o dia.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que os seus "pensamentos vão para quem perdeu entes queridos" e as suas "orações vão para os feridos", prometendo também ao ministro-chefe de Kerala "toda a ajuda possível" para responder à situação, de acordo com uma mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter).

As monções que varrem o Sul da Ásia de junho a setembro oferecem uma pausa do calor do verão e são essenciais para reabastecer as reservas de água.

Mas também provocam inundações e aluimentos de terras, causando vítimas mortais e danos materiais. Nos últimos anos, a frequência destes eventos tem aumentado, sobretudo devido às alterações climáticas, de acordo com especialistas.