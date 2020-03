Covid 19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação à escala global do novo coronavírus. O novo coronavírus já provocou 14 mortos em Portugal e o número de infetados subiu para 1.600. Há 169 pessoas internadas, 41 nos cuidados intensivos. No domingo, sete pessoas foram detidas pelo crime de desobediência às medidas impostas ao abrigo do estado de emergência.

Mais atualizações

9h12 - Idosos retirados de lar de Famalicão





Foram transferidos para o Hospital Militar do Porto os 31 idosos de um lar privado de Famalicão. Vão ficar em isolamento profilático.





Os idosos foram transferidos após oito funcionários da instituição terem sido diagnosticados com o novo coronavírus.







Esses funcionários tiveram de ir para casa, deixando apenas três pessoas a cuidar de todos os utentes.







9h01 - Número de casos na Indonésia sobe para 579





Foram registados mais 65 casos na Indonésia, elevando o número total de casos para 579.







Até ao momento, 49 pessoas morreram com o novo coronavírus e 30 pessoas recuperaram da doença.







8h53 - Tóquio 2020. Canadá não vai enviar atletas







No contexto da atual pandemia, o Canadá anunciou esta segunda-feira que não vai enviar atletas aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao mesmo tempo, os Comités Olímpico e Paralímpico do Canadá pediram o adiamento das provas por um ano.







O Canadá é o primeiro país a tomar a decisão de não enviar atletas para Tóquio, caso os Jogos Olímpicos decorram como previsto, entre 24 de julho e 9 de agosto.







8h44 - Fármaco para a malária vai ser usado num ensaio clínico







Um fármaco usado para a malária vai ser testado num ensaio clínico europeu. Em Portugal, a cloroquina e a hidroxicloroquina também estão a ser utilizadas como tratamento em alguns doentes em estado grave infetados com a Covid-19.







Esta fármaco já está a ser usado em vários doentes em estado mais grave. Outros países também já começaram a usar estes fármacos.







8h24 - Adiamento dos Jogos Olímpicos pode ser "inevitável"







O primeiro-ministro japonês considerou esta segunda-feira que, perante a pandemia atual, poderá ser "inevitável" adiar os Jogos Olímpicos. Foi a primeira vez que Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, reconheceu que poderá ser impossível acolher a competição com segurança.







No Parlamento japonês, Abe garantiu que o país continua empenhado em organizar os Jogos Olímpicos nas melhores condições. No entanto, reconheceu que o adiamento está em cima da mesa, sobretudo se isso colocar em causa os atletas.







A competição deveria ocorrer este verão em Tóquio. Mas no domingo, o Comité Olímpico Internacional levantou a possibilidade de adiar o evento, dando um prazo de quatro semanas para que fosse tomada uma decisão, com todos os parceiros.







Nos últimos dias, o organismo responsável pelos Jogos tem sido pressionado por vários comités e federações, que defendem o adiamento do evento, por considerarem que existe risco para a saúde e bem-estar dos atletas.







8h12 - EAU anunciam suspensão dos voos de passageiros





Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta segunda-feira a suspensão de todos os voos de passageiros devido à pandemia Covid-19. A suspensão inicia-se na quarta-feira e terá duração de duas semanas.







Ficarão suspensas todas as chegadas e partidas de passageiros, bem como aqueles que estiverem em trânsito dentro dos EAU.





Voos de carga e de retirada sanitária não serão abrangidos por esta medida.





A medida surge dias depois de se terem registado as duas primeiras mortes por Covid-19 e a identificação de mais de 150 casos.





No domingo, a companhia aérea Emirates, com sede no Dubai, já tinha anunciado a suspensão de todos os voos comerciais, que opera habitualmente em 159 destinos.







8h07 - China volta a não registar casos locais







A China anunciou esta segunda-feira que voltou a não registar novos casos locais de contágio, tendo detetado 39 casos importados. Há mais de uma semana que a grande maioria de casos relatados pelas autoridades chinesas foram importados, ao mesmo tempo que a transmissão comunitária dentro do país desapareceu.







Nas últimas 24 horas, morreram nove pessoas devido à Covid-19, todas na província de Hubei. Para impedir uma segunda vaga de contágios no país, o Governo de Pequim impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar no país.





7h45 - Ponto de situação





Os passageiros portugueses a bordo do cruzeiro proveniente do Brasil atracado no Porto de Lisboa desembarcaram na última madrugada.

Detenções

Quadro internacional

A operação de desembarque dos 27 cidadãos portugueses começou à 1h30. E só pôde ser levada a cabo após o resultado dos testes realizados na tarde de domingo.Só os passageiros de nacionalidade portuguesa. com autorização de residência em Portugal, é que puderam sair do navio. Todos os outros permanecem no interior.Restam mais de 1300 pessoas.Em Famalicão, 31 idosos de um lar privado já foram transferidos para o Hospital Militar do Porto. A operação começou durante a tarde de ontem e foi concluída já durante a madrugada.Catorze dos utentes fizeram o trajeto de autocarro e os restantes em ambulâncias. Vão ficar todos em isolamento profilático.O novo coronavírus já provocou 14 mortos em Portugal. O número de infetados subiu para 1600.Há 169 pessoas internadas, 41 nos cuidados intensivos.O Norte e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões com mais casos.Cinco pessoas já recuperaram.Sete pessoas foram detidas no domingo em Portugal pelo crime de desobediência às medidas impostas ao abrigo do estado de emergência.Entre os detidos está um caso de desrespeito do dever de confinamento.Os restantes seis casos foram por causa de situações de incumprimento das indicações das forças de segurança em relação a comportamentos de risco, a situações de circulação ou por causa de ajuntamentos não admissíveis.A ação da polícia tem sido pedagógica, mas ontem foi necessário intervir.O novo coronavírus, na origem da pandemia da Covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.O continente europeu é aquele onde estão a surgir neste momento mais casos. Itália é o país do mundo com maior número de vítimas mortais: 5476 mortos em 59.138 casos.Segundo as autoridades italianas, 7024 dos infetados já estão curados.Em Espanha, há registo de perto de 29 mil pessoas infetadas e 1756 mortos.O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, decidiu prolongar o estado de emergência até 11 de abril e já pediu a apovação do Parlamento.