o número de recuperados da Covid-19 em Portugal superou, na terça-feira, o número de mortos. Já recuperaram 917 pessoas. Perderam a vida 762. Pela primeira, vez. Já recuperaram 917 pessoas. Perderam a vida 762.

O debate quinzenal na Assembleia da Republica é esta quarta-feira aberto pelos comunistas. O primeiro-ministro prescindiu da intervenção de abertura que lhe cabia, algo que acontece pela primeira vez.Em contexto de estado de emergência, António Costa considerou que devem ser os partidos com representação parlamentar a questionar o Governo, segundo fonte da secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares citada pela agência Lusa.O PCP prepara-se para questionar Costa sobre "problemas económicos e sociais e questões de saúde". Isto num debate em que o impacto da pandemia da Covid-19 no mercado laboral e na economia estarão em destaque.Seguir-se-ão PS, PSD, BE, CDS-PP, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e Chega.Recorde-se que os comunistas votaram contra a segunda renovação do estado de emergência, com o argumento de que esta seria "desnecessária e desproporcional no combate de saúde pública contra a epidemia".O prolongamento de um estado de exceção, argumenta o PCP, "continua a servir de pretexto para impor aos trabalhadores os mais diversos abusos, arbitrariedades e violações dos seus direitos", além de dar "cobertura à acumulação de lucros de grupos económicos".O PCP advertiu ainda que "se está a instalar um sentimento de banalização do estado de emergência que é incompatível com a gravidade de uma decisão em que está em causa a suspensão ou restrição de direitos, liberdades e garantias".Este debate quinzenal antecede em 72 horas as comemorações da Revolução do 25 de Abril de 1974 no Parlamento - sessão que tem alimentado controvérsia no país político e social. O presidente da Assembleia da República insistiu nas últimas horas na ideia de que não cede a "uma espécie de tentativa populista de democracia".Em entrevista à Antena 1, Ferro Rodrigues confessou er ficado surpreendido com a polémica sobre as comnemorações.O país registava na terça-feira 762 mortes resultantes da Covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Portugal está a observar o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado a 19 de março.O decreto presidencial que prolongou a medida até 2 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".Pelo menos 800 pessoas estão em elevado perigo de contágio. Habitam alojamentos semelhantes ao hostel de Lisboa onde foram detetados 138 migrantes infetados pelo novo coronavírus.No capítulo do abastecimento dos serviços de saúde, um avião com 70 toneladas de máscaras chegou na última noite ao Porto. O material, proveniente da da China, foi descarregado cerca das 21h30.Foi depois transportado em oito camiões escoltados pela polícia. E vai agora ser distribuído pelos hospitais do país e empresas.A pandemia da covid-19 já causou mais de 178 mil mortes e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Na resposta à propagação da doença respiratória, diferentes governos decretaram o confinamento de 4,5 mil milhões de pessoas, o que corresponde a mais de metade da população mundial. Ficaram paralisados sectores inteiros da economia.Nos Estados Unidos, Donald Trump confirmou que a sua Administração vai suspender a entrada de emigrantes. Trata-se de uma medida histórica que vai estar em vigor durante pelo menos 60 dias.Depois será feita uma avaliação e, se necessário, o tempo de vigência será maior. A medida só se aplica a emigrantes que se candidatem ao visto de residência permanente.Em Espanha, o número de mortes voltou a aumentar na terça-feira - para 430. Treze por cento dos infetados, cerca de 32 mil, são profissionais de saúde.No país vizinho, a partir da próxima segunda-feira, crianças menores de 14 anos poderão sair à rua acompanhadas por um adulto e por pouco tempo.