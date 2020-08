Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. O último relatório sobre a situação em Portugal dá conta de mais duas vítimas mortais e 399 novos casos. Há também mais 173 pessoas recuperadas.

Mais atualizações





8h40 - Guterres quer recuperação da crise com combate a alterações climáticas



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) defendeu hoje seis ações que os governos devem implementar para recuperar de forma sustentável dos impactos da pandemia de covid-19, com vista ao combate às alterações climáticas.



António Guterres apelou hoje para a "transformação dos sistemas económicos, de energia e de saúde", e defendeu um conjunto de seis "ações positivas para o clima", que também servem para recuperar do impacto da pandemia, numa palestra em memória do tecnocrata e empresário industrial indiano Darbari Seth (1920-1999), que se realiza em Nova Deli.



Investir em empregos verdes, não salvar indústrias poluentes, terminar com os subsídios para os combustíveis fósseis, ter em conta os riscos climáticos em todas as decisões financeiras e políticas, trabalhar em conjunto e, "acima de tudo, não deixar ninguém para trás" são as ações que o secretário-geral propôs aos governos e às indústrias.





7h50 - Trabalhadores a recibos verdes podem renovar os pedidos de apoio por causa da pandemia













Quando terminarem agora no final de agosto os seis meses da ajuda à redução de atividade, podem renovar o pedido. O jornal Público obteve do Ministério do Trabalho a garantia de que os trabalhadores nessa situação vão poder beneficiar a partir de setembro da nova prestação fixa de 438 euros.

7h15 – Obrigatório o uso de máscara em Paris a partir de hoje



A partir de hoje é obrigatório o uso de máscara em toda a cidade de Paris. A capital francesa junta-se, assim, a outras cidades como Toulouse ou Marselha.



Quem não utilizar máscaras incorre numa multa de 135 euros.



A decisão de alargar a medida a toda a cidade surge depois da subida dos casos de infeção, pela terceira semana consecutiva.



Comporta põe de lado hipótese de realizar testes massivos

Consultas presenciais nos centros de saúde caíram para metade

Portugal aposta em estratégia preventiva numa Europa com número de casos em ascensão

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou esta quinta-feira que todo o país ficará em estado de contingência a partir de 15 de setembro para preparar o regresso às aulas e de muitos portugueses ao local de trabalho.







A informação foi divulgada pela delegada de saúde de Alcácer do Sal.Todos os testes realizados ontem deram negativo.O número de casos associados ao surto que terá começado num restaurante mantém-se nos 22, 18 trabalhadores da restauração e 4 familiares.Houve menos 819 mil atendimentos no mês passado do que há um ano.O maior número vai para o norte do país.Avança ainda o jornal de Notícias que o recurso às consultas por telefone duplicou, por causa do acompanhamento a infetados com covid-19.A ministra de Estado e da Presidência afirmou que nos próximos dias será delineado o conjunto de novas regras que passará a vigorar a partir da segunda quinzena de setembro. As reuniões do Infarmed também serão retomadas a 7 de setembro.A estratégia aposta na prevenção, perante um aumento de casos no país, mas sobretudo na Europa. Portugal registou a maior subida no número de infeções desde 10 de julho. Foram mais de 399 infetados.A região de Lisboa e Vale do Tejo, tem mais 186, o que representa 47 % do total nacional. Esta região mantém o estado de contingência que já vigorava.Morreram mais duas pessoas com Covid-19 em 24 horas.Na Europa, o número de casos está a subir com rapidez. Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e França lideram este aumento. Espanha anuncia 9.658 casos. França regista 6.111, Alemanha 1.507 e Itália 1.411. O Reino Unido registou o aumento diário mais elevado desde junho – 1522 novos casos em 24 horas.