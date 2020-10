Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Interrompidos ensaios de vacina devido a doença em participante

Vacina da gripe

"Interrompemos temporariamente a administração de novas doses em todos os nossos ensaios clínicos de uma vacina experimental contra a covid-19, incluindo o conjunto de ensaio da fase três, devido a uma doença ainda por explicar num dos participantes", declarou o grupo, em comunicado.A farmacêutica norte-americana indicou que "a doença do participante está a ser avaliada" pelos médicos e declinou avançar mais pormenores para "respeitar a privacidade deste participante".Em 23 de setembro, a empresa norte-americana tinha anunciado o início dos ensaios da fase três, última etapa de desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.Em Portugal, a segunda fase da vacinação contra a gripe começa na próxima semana. O secretário de estado Adjunto e da Saúde diz que "não é tempo de baixar a guarda".O boletim epidemiológico aponta para 14 mortos em 24 horas. É o número mais alto de óbitos dos últimos quatro meses.Há mais 1.249 infetados. Foi o quinto dia consecutivo com mais de um milhar de novos casos.O número de pessoas a precisar de internamento hospitalar continua a aumentar: São agora 877, mais 34 do que nas 24 horas anteriores.O secretário de Estado explica que a taxa de ocupação hospitalar, ao nível dos cuidados intensivos, está nos 70%.Depois do ministro da Ciência e Ensino Superior ter revelado estar infetado com covid-19, o executivo realizou testes.Primeiro-ministro e restantes ministros testaram negativo para a covid-19.