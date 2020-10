Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h55 - Bastonário dos advogados considera que há exceções a mais nas restrições



O bastonário da Ordem dos Advogados refere, em conversa com a Antena 1, que há demasiadas exceções nas restrições à circulação entre concelhos no próximo fim de semana.



Para minimizar o risco de contágio, o Governo proibiu viagens para outros municípios, exceto para quem trabalha ou estuda.



Se a deslocação for entre concelhos da mesma área metropolitana, não é precisa a declaração da entidade patronal, basta a palavra do cidadão.



Também estão autorizadas várias outras deslocações por exemplo para assistir a espectáculos culturais.



O bastonário Menezes Leitão considera que a longa lista de excepções dá razão a quem levantou dúvidas em relação a esta decisão do Executivo.

Menezes Leitão foi um dos especialistas que alertou para a inconstitucionalidade de restringir deslocações não estando o país em estado de emergência.

9h45 - Indonésia com mais 3.520 infetados e 101 mortes



A Indonésia reportou mais 3.520 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e mais 101 óbitos.



Desde o início da pandemia, o país registou 396.454 infetados e 13.512 mortes.



A Indonésia é o país do sudeste asiático que regista a maior taxa de mortalidade.

9h39 - Vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, com teste positivo



I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020 “Acabei de saber que o meu teste Covid-19 deu positivo. Agora estou em isolamento”, anunciou no Twitter.



“Acabei de saber que o meu teste Covid-19 deu positivo. Agora estou em isolamento”, anunciou no Twitter.

9h28 - Taxa de desemprego em Espanha sobe para 16,26 por cento



A taxa de desemprego em Espanha aumentou para 16,26% no final de setembro, com um aumento de 355.000 pessoas sem trabalho durante o segundo trimestre do ano, para um total de 3.722.900, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.



O número de pessoas com emprego também aumentou no segundo trimestre do ano em 569.600 pessoas em relação ao trimestre anterior, que absorveu o maior impacto da pandemia devido ao confinamento, deixando o número total de ocupados em 19,17 milhões.



Fazendo uma comparação com um ano antes, o mercado de trabalho continua a espelhar o duro impacto da pandemia de covid-19, com mais 508.500 desempregados e menos 697.500 pessoas ocupadas.



Por outro lado, a população ativa cresceu durante o trimestre em 924.600, sendo agora de 22. 9 milhões.



De acordo o INE espanhol, o número de agregados familiares com todos os seus membros ativos desempregados aumentou no terceiro trimestre em 23.900, até um total de 1.172.700, dos quais 308.800 são famílias unipessoais.







9h15- Mais de 70% dos hotéis algarvios devem fechar durante o inverno



Mais de 70% dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve devem suspender atividade durante a época baixa devido à crise causada pela pandemia de covid-19, perspetivou hoje o presidente da principal associação regional do setor.



O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) notou à agência Lusa que, “durante o inverno, antes da pandemia, cerca de 50% dos hotéis e empreendimentos já encerravam”, advertindo que este número pode subir e deixar apenas menos de 30% dos hotéis e empreendimentos em atividade durante o inverno que se avizinha.



“Este ano as nossas expectativas vão para a volta dos 70%, podendo este número ser mais elevado ainda”, afirmou Elidérico Viegas sobre as perspetivas da AHETA para a época baixa de 2020/2021, frisando que já “no final de setembro muitas unidades fecharam a atividade e encerraram”.



O presidente da AHETA alertou, no entanto, para o facto de estes números estarem apenas baseados em expectativas, porque os “hotéis e empreendimentos turísticos não estão obrigados a informar sobre o encerramento” e isso parte apenas da “decisão do empresário e da gestão” de cada unidade.



No último fim de semana, alguns hotéis no Algarve, sobretudo em Portimão, registaram níveis elevados de ocupação devido à realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 na região. No entanto, segundo Elidérico Viegas, muitos desses hotéis preveem “encerrar imediatamente a seguir” à prova.







9h11 - Argentina levanta restrições na capital e alarga confinamento em zonas mais afetadas



A Argentina prorrogou esta semana as medidas para combater a pandemia de covid-19 nas zonas mais afetadas do país, ao mesmo tempo que prossegue a reabertura na capital, onde os casos têm vindo a diminuir.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 1.102.301 casos confirmados de covid-19, com mais de 11 mil só nas últimas 24 horas, além de 29.301 vítimas fatais da doença.



Até há alguns meses, a área metropolitana de Buenos Aires era o principal foco de transmissão da doença no país, representando mais de 90% do total de casos, uma situação que agora afeta sobretudo as províncias de Córdoba e Santa Fé (centro), à medida que o número de infeções na capital continua a descer.



Dos 11.712 novos casos comunicados na segunda-feira pelo Ministério da Saúde argentino, só 35,9% correspondem a residentes na capital ou na província de Buenos Aires, enquanto os restantes foram diagnosticados no resto do país.



Nestes locais vão manter-se as principais restrições à circulação, como a utilização exclusiva de transportes públicos por trabalhadores considerados essenciais ou a limitação de reuniões sociais a espaços abertos.



A nova prorrogação das restrições, que o Presidente Alberto Fernández anunciou na sexta-feira e foi publicada na segunda-feira no Boletim Oficial, prolonga-se até 08 de novembro.



A cidade de Buenos Aires mantém no entanto o plano de reabertura económica dos últimos meses, incluindo o regresso dos estudantes de alguns cursos a aulas presenciais ou a abertura de museus.



Os restaurantes poderão servir clientes no interior (até agora, estavam limitados às esplanadas), podendo os ginásios reabrir, com números limitados. As atividades religiosas poderão reunir até 20 pessoas.



Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sexto país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e França, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.







9h00 - Quarentena em Manila prolongada por mais um mês



O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou hoje que a quarentena em Manila, com um dos mais longos e rigorosos confinamentos do mundo, será prolongada por mais um mês, até 30 de novembro.



A capital, que representa cerca de metade de todos os casos da covid-19 nas Filipinas, terá assim uma quarentena de pelo menos oito meses e meio, embora desde setembro as restrições à circulação pela cidade tenham sido progressivamente flexibilizadas.



Desde o início da pandemia, as Filipinas confirmaram 371.630 casos (10% ainda ativos) e 7.039 mortes.



Rodrigo Duterte decidiu prolongar a quarentena até ao final de novembro, apesar da opinião dos presidentes de câmara das 17 cidades que compõem a área metropolitana de Manila, que tinham solicitado a sua prorrogação até ao final do ano.



Desde 1 de outubro, os transportes públicos na capital têm funcionado a 50% da sua capacidade, mais estabelecimentos foram autorizados a abrir, e o recolher obrigatório alargado até à meia-noite.



Centros culturais, locais de entretenimento e parques públicos continuem fechados.



Os habitantes com menos de 18 ou mais de 65 anos também não podem sair à rua, uma vez que são considerados como grupos de risco.







8h50 - Estado australiano de Vitória sem novos casos pelo segundo dia consecutivo



O epicentro de infeções por SARS-CoV-2 não registou nenhum novo caso nas últimas 48 horas, pela primeira vez em sete meses.



Em Melbourne, os restaurantes e cafés vão poder reabrir amanhã, depois de três meses encerrados.



8h40 - Malásia põe em quarentena mais de 10 mil polícias



A Malásia colocou em quarentena mais de 10 mil agentes da polícia, cerca de 10% da força de trabalho, para travar a expansão da covid-19, depois de pelo menos 200 agentes terem sido infetados.



O ministro do Interior do país, Hamzah Zainudin, disse hoje que a elevada taxa de infeção entre os 100 mil agentes da polícia torna difícil o desempenho das suas funções, uma vez que têm de estar em contacto constante com a população.



"A expansão da epidemia de covid-19 está a tornar-se mais preocupante e muitos dos que estão na linha da frente estão expostos ao risco de contágio", disse o ministro, segundo a agência noticiosa estatal Bernama.



"Embora usem máscaras", acrescentou, "o trabalho exige que comuniquem com as pessoas de perto".



A medida foi anunciada numa altura em que a Malásia sofre a sua terceira vaga de covid-19, a mais agressiva, com quase 10 mi casos ativos.



Desde que o primeiro caso foi relatado, em fevereiro, 236 pessoas morreram, mas um terço dessas mortes ocorreram no mês passado.







8h25 - Rússia com mais 16.550 casos e torna uso de máscara obrigatório nos transportes públicos



A Rússia reportou mais 16.550 casos de infeção com o novo coronavírus, dos quais 4.312 foram registados na capital, Moscovo, elevando a contagem para 1.547.774.



As autoridades russas tornaram o uso de máscara obrigatório em alguns locais públicos, como transportes públicos.



Foram ainda registados mais 320 óbitos, elevando o número total para 26.589.







Para conter a pandemia, o Governo russo sugeriu o encerramento de bares e restaurantes entre as 23h e 6h.





8h15 - Alemanha com mais 11.049 infetados e 42 mortos



Desde o início da pandemia, a Alemanha já reportou 449.275 infetados e 11.409 óbitos.

8h10 - China diagnostica 16 casos importados e 26 assintomáticos locais



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 16 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, além de 50 casos assintomáticos, dos quais mais de metade são locais.



Os casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Shaanxi (noroeste), Hebei (norte), Sichuan (sudoeste), Mongólia Interior (norte), Heilongjiang (nordeste), Fujian (sudeste), Shandong (leste) e Guangdong (sul).



Entre os casos assintomáticos, 26 foram detetados na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país.



Xinjiang detetou um surto este fim de semana, relacionado com uma adolescente infetada, e também sem sintomas, diagnosticada durante um exame de rotina.