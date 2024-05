André Villas-Boas esteve, esta quinta-feira, no Olival para se apresentar ao plantel do Porto e para uma primeira conversa com Sérgio Conceição.

O novo presidente dos Dragões abandonou o local por volta das 11h00 sem prestar declarações aos jornalistas.



Marcou ainda presença no Olival Zubizarreta, o futuro diretor desportivo do clube. Outra nova figura esteve igualmente no centro de treinos: Pereira da Costa, próximo administrador financeiro.