Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h20 - Recolhimento obrigatório em Itália às 22h00 a partir de quinta-feira



Na última noite, o primeiro-ministro Giuseppe Conte assinou um decreto que instaura o recolher obrigatório em todo o país a partir das 22h00.



Estão previstas novas medidas restritivas que vão ser anunciadas por Conte esta quarta-feira e que estarão em vigor até 3 de dezembro, noticiam os media italianos. Uma dessas medidas deverá ser o encerramento dos centros comerciais ao fim de semana.





O país vai ser dividido em três tipos de zonas, identificadas pelas cores verdes, laranjas e vermelhas em função da gravidade do número de casos registados. As medidas a aplicar dependem dessa análise.





Itália, o primeiro país europeu a ter casos de covid-19, regista mais de 39 mil mortos e mais de 750 mil casos.





8h15 - Setúbal tem surtos em cinco lares de idosos com mais de 200 pessoas infetadas



O concelho de Setúbal tem cinco surtos ativos de covid-19 em lares de idosos, com mais de 200 pessoas infetadas, disse à Lusa o coordenador da Proteção Civil Municipal, José Luís Bucho.



"Temos surtos de covid-19 nos lares Paula Borba, CATI - Centro de Apoio à Terceira Idade, e Centro Paroquial da Anunciada, todos na cidade de Setúbal, e na Casa dos Avós do Arco Íris e Lar de Deus, em Azeitão", disse José Luís Bucho, admitindo que, nas últimas horas, poderá ter havido alterações no número de pessoas infetadas.





8h10 - Restaurantes têm de fechar às 22h30 em 121 concelhos



É o horário limite definido pelas novas regras do Governo, que abrangem os 121 municípios com mais casos de covid-19, por cada cem habitantes. A repórter Marta Pacheco foi visitar um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, que tem agora de se reorganizar, e que teme perder dinheiro, com este novo limite à atividade.





É o horário limite definido pelas novas regras do Governo, que abrangem os 121 municípios com mais casos de covid-19, por cada cem habitantes. A repórter Marta Pacheco foi visitar um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, que tem agora de se reorganizar, e que teme perder dinheiro, com este novo limite à atividade.

8h00 - Tribunal de Contas traça desafio ao Ministério da Saúde recuperação de atividade programada



Consultas e cirurgias não-urgentes foram muito afetadas pela pandemia, desde o início do ano. Agora, o Tribunal de Contas traça como desafio para o Ministério da Saúde recuperar essa atividade programada nos hospitais do SNS, para níveis anteriores à covid-19. É o que indica um relatório que analisou o impacto do coronavírus nos primeiros seis meses de 2020.





Consultas e cirurgias não-urgentes foram muito afetadas pela pandemia, desde o início do ano. Agora, o Tribunal de Contas traça como desafio para o Ministério da Saúde recuperar essa atividade programada nos hospitais do SNS, para níveis anteriores à covid-19. É o que indica um relatório que analisou o impacto do coronavírus nos primeiros seis meses de 2020.

7h43 - Proteção Civil distrital do Porto insiste no recolher obrigatório



Os autarcas do distrito do Porto estiveram ontem reunidos e consideram positivas, as novas medidas que entram hoje em vigor. No entanto, Marco Martins, presidente da Proteção Civil distrital, insiste que o Governo deve decretar o estado de emergência e avançar com o recolher obrigatório.



Os presidentes das autarquias do distrito do Porto querem restrições mais apertadas, incluindo a obrigatoriedade da população ficar em casa, durante o período da noite.



Nesta região, os casos de covid-19 estão a baixar há cinco dias consecutivos, mas os números continuam preocupantes, na leitura dos autarcas.



Os autarcas do distrito do Porto estiveram ontem reunidos e consideram positivas, as novas medidas que entram hoje em vigor. No entanto, Marco Martins, presidente da Proteção Civil distrital, insiste que o Governo deve decretar o estado de emergência e avançar com o recolher obrigatório.Os presidentes das autarquias do distrito do Porto querem restrições mais apertadas, incluindo a obrigatoriedade da população ficar em casa, durante o período da noite.Nesta região, os casos de covid-19 estão a baixar há cinco dias consecutivos, mas os números continuam preocupantes, na leitura dos autarcas.