8h12 - Rússia ultrapassa os dois milhões de infeções



A Rússia reportou mais 23.610 infetados e 463 mortos, novos recordes diários.





8h00 - África ultrapassa barreira dos dois milhões de infetados



O continente africano ultrapassou hoje a barreira dos dois milhões de infetados com o novo coronavírus, com a covid-19 a causar 48.408 mortos, informou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África).



Desde que a primeira infeção continental foi detetada a 14 de fevereiro no Egito, os 55 estados membros da União Africana acumularam 2.013.388 casos. Destes, 1.703.498 pacientes recuperaram.



A África é responsável por pouco menos de 4% das infeções comunicadas em todo o mundo, um número que muitos especialistas acreditam não representar o impacto real da pandemia no continente, onde apenas mais de 19 milhões de testes foram feitos para uma população global de cerca de 1,3 mil milhões de pessoas.



O epicentro continental da pandemia continua a ser a África do Sul, com 757.144 casos e 20.556 mortes, de acordo com os últimos dados oficiais.



O CDC de África tem vindo a alertar nas últimas semanas para as consequências de uma segunda vaga da doença.



Uma segunda vaga teria também um impacto económico devastador em África, onde o crescimento das infeções é acompanhado pelo relaxamento das medidas de contenção em muitos países, cujas economias entraram em colapso devido ao coronavírus.







7h45 - Vacina da Universidade Oxford



A vacina que está a ser desenvolvida pela universidade de Oxford mostra ser segura, provocando uma resposta imunitária em pessoas mais idosas. É o que indica um estudo agora publicado pela revista científica Lancet.



Segundo os resultados preliminares da segunda fase de testes clínicos, "a vacina britânica contra o SARS-CoV-2 mostra resultados de segurança e imunidade em adultos saudáveis com 56 anos ou mais semelhantes aos demonstrados em pessoas com idades entre os 18 e os 55 anos".



Este estudo abrangeu 560 pessoas saudáveis, das quais 240 com mais de 70 anos, e os resultados sugerem que a vacina de Oxford "é mais bem tolerada em pessoas mais velhas comparada com adultos jovens" e produz uma resposta imunitária semelhante em todas as classes etárias.



A vacina causou "poucos efeitos secundários e induziu respostas imunitárias quer ao nível das células T do sistema imunitário quer na criação de anticorpos".



7h30 - Ponto da situação



O Presidente da República deverá propor hoje a renovação do estado de emergência por mais duas semanas. A RTP apurou que não estará em causa qualquer confinamento generalizado.



A decisão da renovação do estado de emergência terá o aval do primeiro-ministro. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram ontem na reunião semanal e terão acertado os detalhes do decreto.



A votação no Parlamento acontece na manhã de sexta-feira.

Encontro no Infarmed

O Governo convocou nova reunião com epecialistas e dirigentes políticos na sede do Infarmed para as 10h00 desta quarta-feira.



O encontro conta, como é habital, com o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, vários responsáveis políticos e os parceiros sociais.

