Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









8h15 - Colômbia atinge 1.233.444 casos e 7.954 novas infeções



A Colômbia atingiu hoje 1.233.444 casos de covid-19 e 7.954 novas infeções, segundo o comunicado diário do Ministério da Saúde, em que foram relatadas 168 mortes, aumentando o número de óbitos para 34.929.



A autoridade sanitária afirma que o número de casos ativos aumentou para 57.132, enquanto o número de doentes que recuperaram do novo coronavírus aumentou para 1.138.581, o que corresponde a 92,3% das pessoas infetadas na Colômbia.



Bogotá registou hoje o maior número de novos casos, 1.921, seguido pelos departamentos de Antioquia (1.723), Valle del Cauca (942), Caldas (369), Huila (340), Santander (301), Boyacá (291), Cundinamarca (266), Norte de Santander (239), Tolima (196) e Risaralda (189).



A capital colombiana continua a ser o principal foco de covid-19 no país, com 355.714 infeções, embora outras zonas apresentem números elevados, como Antioquia, que regista 199.979, Valle del Cauca 100.009, Atlántico 75.529, Santander 49.505 e Cundinamarca 48.763.







8h00 - Filho mais velho de Donald Trump está infetado



Donald Trump Jr., o filho mais velho do ainda Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus, e é o quarto elemento da família a contrair a covid-19.



De acordo com um porta-voz do próprio Donald Trump Jr., citado pela agência Associated Press (AP), o filho do chefe de Estado norte-americano não tem quaisquer sintomas e está em isolamento.



Trump Jr. é o mais recente membro da família do Presidente a contrair a covid-19, depois do próprio Presidente, Donald Trump, da primeira-dama, Melania Trump, e do filho mais novo, Barron Trump, na mesma altura em que o número de infetados pelo SARS-CoV-2 só no último dia ultrapassou 200 mil.







Ponto da situação



Mais de oito milhões de portugueses, residentes em 191 concelhos, estão este fim de semana sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 13h00, decretado pelo Governo no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19. O primeiro-ministro anuncia hoje as medidas de combate à Covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal, diploma que foi aprovado na sexta-feira no parlamento.A autorização para prolongar o estado de emergência a partir do próximo dia 24, até 8 de dezembro, teve votos contra do PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, enquanto BE, CDS-PP e PAN se abstiveram.No final do debate parlamentar, realizado antes da reunião do Governo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu que o número de concelhos com elevados níveis de contágio vai aumentar, passando agora as duas centenas, e adiantou que o Governo "continuará" a atuar em termos de medidas restritivas com base numa lógica de diferenciação ao nível local.Esta estimativa sobre o número de municípios com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias foi apresentada por Eduardo Cabrita horas antes de o Governo se ter reunido em Conselho de Ministros na tarde de sexta-feira.Mais de oito milhões de portugueses, residentes em 191 concelhos, estão este fim de semana sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 13h00, decretado pelo Governo no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.





A proibição de circulação no sábado e no domingo entre as 13h00 e as 5h00 já tinha sido aplicada no último fim de semana, mas abrangeu apenas 114 concelhos com risco elevado de transmissão do novo coronavírus.





Contudo, como a lista dos territórios com risco elevado de transmissão da covid-19 foi revista pelo Governo, outros 77 concelhos passaram a estar abrangidos pelas medidas do estado de emergência, nomeadamente o recolher obrigatório durante a semana, entre as 23:00 e as 05:00, e ao fim de semana, entre as 13h00 e as 5h00.





Entre os 18 concelhos capitais de distrito em Portugal continental, Leiria é o único que se mantém fora da lista, em que continuaram a estar identificados com risco elevado Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal e Beja e foram incluídos Viseu, Coimbra, Portalegre, Évora e Faro.





Estado de emergência







Ontem, o Presidente da República renovou o estado de emergência. Numa comunicação ao país, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que esta decisão tem efeitos até às 23h59 do dia 8 de dezembro, para permitir medidas de contenção da epidemia da Covid-19.









"Apesar de sinais de ligeira descida no indicador de propagação do vírus e de desaceleração do crescimento dos casos em concelhos em que se interveio há mais tempo, sobe o número de mortos, o número de cuidados intensivos, o número de internados em geral e poderá atingir valores máximos entre o final de novembro e o início de dezembro", começou por explicar o chefe de Estado, numa comunicação ao país a partir de Belém.



O quadro em Portugal



A DGS indica que das 61 mortes registadas nas últimas 24 horas, 33 ocorreram na região Norte, 15 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e uma no Algarve. Portugal contabilizava ontem mais 61 mortos relacionados com a covid-19 e 6.489 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.762 mortes e 249.498 casos de infeção, estando ativos 82.736, mais 1.352 do que na quinta-feira.A DGS indica que das 61 mortes registadas nas últimas 24 horas, 33 ocorreram na região Norte, 15 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e uma no Algarve.





SNS começa a transferir doentes para hospitais do setor privado e social



A região Norte já transferiu uma centena de doentes Covid-19 para hospitais do setor privado e social. A ARS Norte anunciou que esse número pode ser alargado em caso de necessidade. ### 1277076### Já em Lisboa e Vale do Tejo. outra região muito pressionada, a ARS firmou acordos com os grupos privados CUF e Luz Saúde.





O quadro intenacional





A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





Os Estados Unidos são o país com mais mortos (252.555) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 11,7 milhões).