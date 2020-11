Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h05 - Despesa do SNS cresceu 5,8% até outubro e atingiu máximos históricos



A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) acumulada até outubro cresceu 5,8%, o que representa mais 502,8 milhões de euros, e atingiu 9.111,5 milhões de euros, disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.



De acordo com fonte oficial das Finanças, numa nota enviada hoje à Lusa que antecipa a Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento a ser divulgada na próxima semana, a "despesa do SNS acumulada até outubro acelerou e tem um crescimento muito elevado de 5,8 % (+502,8 ME), atingindo máximos históricos".



"Já a despesa mensal do mês de outubro cresceu a uma taxa extraordinária de 9% em termos homólogos", de acordo com o gabinete do ministro João Leão.



O Ministério das Finanças refere, ainda, que o "forte crescimento da despesa" se explica "pela aceleração das despesas com pessoal" de 6,1% (+212,3 milhões de euros), "em resultado do crescimento muito elevado do número de profissionais de saúde comparando com o período homologo".



Outras razões apontadas são o investimento no SNS, que mais do que duplicou, ao subir 108,3% (112,7 milhões de euros) para 216,8 milhões, bem como as despesas com aquisições de bens e serviços, que cresceram 2,8% (135,7 milhões de euros).



O investimento no SNS já tinha aumentado 119% até setembro, em termos homólogos, atingindo 187 milhões de euros e ultrapassando a execução completa do ano 2019, em que somou 156 milhões, divulgou em outubro o Ministério das Finanças.



De acordo com as Finanças, até setembro a evolução refletiu a "forte dinâmica de crescimento no âmbito do plano de investimentos Ferrovia 2020 e de outros investimentos estruturantes e, ainda, a aquisição de material médico para o combate à covid-19 destinado aos hospitais".



O défice das contas públicas agravou-se em 7.767 milhões de euros até setembro face ao período homólogo, totalizando 5.179 milhões de euros, anunciou o Ministério das Finanças em comunicado, em 27 de outubro.







8h45 -China com mais 17 infetados, três de contágio local



A China registou 17 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 14 dos quais importados e três de contágio local.



As infeções locais foram registadas na região da Mongólia Interior (norte, 2) e na cidade de Xangai (leste, 1).



Foram detetadas importações em Xangai (3), Pequim (1) e Fujian (sudeste, 4), Shaanxi (norte, 2), Tianjin (nordeste, 1), Sichuan (centro, 1), Zhejiang (sudeste, 1) e Guangxi (sudeste, 1).



A Comissão Nacional de Saúde não anunciou quaisquer novas mortes da covid-19, pelo que o número se manteve em 4.634, inalterado desde meados de maio.



Desde o início da pandemia, 86.431 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus na China.







8h23 - Regeneron autorizada a usar tratamento com anticorpos monoclonais nos EUA



A entidade reguladora norte-americana concedeu autorização urgente à empresa de biotecnologia Regeneron para a utilização no país do tratamento com anticorpos monoclonais que o Presidente dos EUA recebeu em outubro contra a covid-19.



A autorização da Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) limita o uso do fármaco a pessoas com mais de 12 anos que tenham apresentado resultados positivos no teste à covid-19 e que estejam em risco de desenvolver um caso grave da doença, explicou a cientista chefe da FDA Denise M. Hinton numa carta enviada à empresa.



O medicamento contém dois anticorpos potentes que, em estudos preliminares, mostraram resultados promissores na contenção da infeção, especialmente se administrado durante as fases iniciais da doença.







Ponto da situação



O primeiro-ministro anunciou este sábado as



Foi ainda determinada a suspensão das atividades letivas nas vésperas de feriado de 30 de novembro e 7 de dezembro e haverá tolerância de ponto na Função Pública nestes dias, para termos “um mês de dezembro o mais tranquilo possível”, justificou António Costa.



O líder anunciou que da lista de concelhos de risco em Portugal vão sair 17 concelhos: Aljustrel, Alvaiázere, Beja, Borba, Caldas da Rainha, Carrazeda de Ansiães, Ferreira do Alentejo, Fornos de Algodres, Golegã, Santa Comba Dão, São Brás de Alportel, Sousel, Tábua, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vila Flor.



O “mapa de risco” em Portugal, que cumpre critérios europeus, está agora dividido em quatro níveis: “risco extremamente elevado”, dentro do qual se encontram agora 47 concelhos; “risco muito elevado”, com 80 concelhos; “risco elevado”, com 86 concelhos e, por fim, “risco moderado”, no qual estão 65 concelhos. O primeiro-ministro anunciou este sábado as novas medidas adotadas no âmbito do estado de emergência , que irá prolongar-se até 8 de dezembro. Uma delas será a proibição de circulação entre concelhos nos próximos feriados, mais precisamente entre as 23h00 de 27 de novembro e as 5h00 de 2 de dezembro e entre as 23h00 de 4 de dezembro e as 5h00 de 9 de dezembro.Foi ainda determinada a suspensão das atividades letivas nas vésperas de feriado de 30 de novembro e 7 de dezembro e haverá tolerância de ponto na Função Pública nestes dias, para termos “um mês de dezembro o mais tranquilo possível”, justificou António Costa.O líder anunciou que da lista de concelhos de risco em Portugal vão sair 17 concelhos: Aljustrel, Alvaiázere, Beja, Borba, Caldas da Rainha, Carrazeda de Ansiães, Ferreira do Alentejo, Fornos de Algodres, Golegã, Santa Comba Dão, São Brás de Alportel, Sousel, Tábua, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão e Vila Flor.O “mapa de risco” em Portugal, que cumpre critérios europeus, está agora dividido em quatro níveis: “risco extremamente elevado”, dentro do qual se encontram agora 47 concelhos; “risco muito elevado”, com 80 concelhos; “risco elevado”, com 86 concelhos e, por fim, “risco moderado”, no qual estão 65 concelhos.









Nos concelhos de “risco elevado”, onde há mais de 240 casos por 100 mil habitantes, vai manter-se a proibição da circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 e será aumentada a ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho, que segundo o primeiro-ministro não está a ser cumprido em todos os locais onde é obrigatório.





Para os concelhos de “risco muito elevado e extremamente elevado”, com mais de 480 casos por 100 mil habitantes, serão tomadas medidas adicionais. Nos sábados, domingos e feriados de 1 e 8 de dezembro, será proibida a circulação na via pública e é obrigatório o encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13h00 e as 5h00.



Ainda nesses locais, será obrigatório o encerramento de estabelecimentos comerciais a partir das 15h00 nas vésperas de feriado (30 de novembro e 7 de dezembro).





Situação em Portugal



O boletim epidemiológico de sábado confirmou 6472 novos casos de Covid-19, mais 62 mortos e 6379 recuperados.



O Norte continua a ser a região com um maior aumento diário (4070 novos casos), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (1534), a região centro (656), Alentejo (97 e Algarve (57). A Madeira registou mais 48 novos casos e os Açores dez.



Do total de óbitos, 24 foram registados no norte do país, 23 na região de Lisboa e Vale do Tejo, nove na região centro, cinco no Alentejo e um no Algarve.



Há menos 54 doentes internados e mais quatro nos cuidados intensivos. No total, Portugal tem 3025 doentes com Covid-19 internados, dos quais 485 em unidades de cuidados intensivos.



Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza agora 255.970 casos confirmados, 3824 óbitos e 169.379 recuperados. Há 82.767 casos ativos, mais 31 do que no dia anterior.



As autoridades de saúde têm 80.521 pessoas em vigilância, mais 112 do que ontem.







Situação no mundo







A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.