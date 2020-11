Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h45 - Índia com 524 mortos e 43.221 casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 524 mortos por covid-19 e 43.221 casos da doença nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde indiano.



Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,2 milhões de casos do novo coronavírus (9.266.705), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contava com mais de 12,7 milhões.



Com 135.223 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.



O país tem atualmente 452.344 casos ativos da doença.







9h30 - Especialistas defendem que regime de teletrabalho pode provocar problemas psicológicos



Alguns especialistas defendem que o teletrabalho em regime exclusivo pode provocar problemas psicológicos. Os especialistas alegam que a dignidade da pessoa não pode ser espezinhada em nome de uma modernidade laboral.



A situação de saúde pública, decorrente da pandemia levou a que o regime de teletrabalho fosse alterado de forma significativa.



O psiquiatra António Sampaio afirmou no Bom Dia Portugal que o teletrabalho coloca em causa duas vertentes. "A qualidade da vida familiar e a qualidade da vida profissional".



"Nós não estamos preparados para esta conjugação ser feita de forma saudável".



O psiquiatra recorda que as condições de trabalho "na casa das pessoas não são muitas vezes as melhores , maioritariamente não são as melhores".



A própria "dinâmica familiar não permite a disciplina. Vamos começar a esta hora. Vamos terminar a esta hora. Há sempre intervenção de outros elementos".



António Sampaio salienta ainda que "o trabalho e o convívio laboral ocupa as nossas relações pessoais maioritariamente".



"Nós estamos mais tempo a trabalhar e em convívio social, laboral do que estamos com o resto da família durante uma semana", acrescenta.



O psiquiatra defende que "seria saudável uma vez por semana ir ao local de trabalho".



Para António Sampaio, "a vantagem do teletrabalho é mais para os empregadores".

Alguns especialistas defendem que o teletrabalho em regime exclusivo pode provocar problemas psicológicos. Os especialistas alegam que a dignidade da pessoa não pode ser espezinhada em nome de uma modernidade laboral.A situação de saúde pública, decorrente da pandemia levou a que o regime de teletrabalho fosse alterado de forma significativa.O psiquiatra António Sampaio afirmou no Bom Dia Portugal que o teletrabalho coloca em causa duas vertentes. "A qualidade da vida familiar e a qualidade da vida profissional"."Nós não estamos preparados para esta conjugação ser feita de forma saudável".O psiquiatra recorda que as condições de trabalho "na casa das pessoas não são muitas vezes as melhores , maioritariamente não são as melhores".A própria "dinâmica familiar não permite a disciplina. Vamos começar a esta hora. Vamos terminar a esta hora. Há sempre intervenção de outros elementos".António Sampaio salienta ainda que "o trabalho e o convívio laboral ocupa as nossas relações pessoais maioritariamente"."Nós estamos mais tempo a trabalhar e em convívio social, laboral do que estamos com o resto da família durante uma semana", acrescenta.O psiquiatra defende que "seria saudável uma vez por semana ir ao local de trabalho".Para António Sampaio, "a vantagem do teletrabalho é mais para os empregadores".





9h16 - Colômbia perto de atingir 1,3 milhões de infetados



A Colômbia contabilizou na quarta-feira mais 8.497 infeções pelo novo coronavírus, número que aumenta para 1.270.991 o número de infetados pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, dá conta o Ministério da Saúde colombiano.



De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, Bogotá registou 2.152 infetados no último dia, seguido por Antioquia (1.291), Vale do Cauca (786) Norte de Santander (420), Santander (413), Caldas (357), Boyacá (321) e Cundinamarca (309).



A Colômbia também contou mais 183 óbitos, dos quais 162 são referentes a dias anteriores, mas apenas hoje entraram para as estatísticas da tutela.



Ao todo já morreram 35.860 pessoas desde o início da pandemia no país.



Há ainda 57.260 casos ativos de covid-19 em todo o país, ou seja 4,5% do total de infetados, e 1.174.959 pessoas já recuperaram da doença (92,44%).







9h08 - Deco alerta para deterioração da qualidade de vida de idosos em lares



Dois estudos da Deco/Proteste sobre idosos em lares alertam para o tempo de espera por vagas, o valor incomportável e a deterioração da qualidade de vida e saúde destes durante a pandemia, que expôs as debilidades dos atuais modelos.



A organização de defesa do consumidor explicou hoje em comunicado que promoveu dois estudos sobre o custo e qualidade de vida dos idosos nos lares em território nacional, um referente aos últimos cinco anos e outro sobre o período de pandemia de covid-19.



“Segundo os dados apurados junto de familiares de utentes institucionalizados, a Deco/Proteste alerta para o tempo de espera por vagas, valor incomportável dos lares para os idosos e deterioração da sua qualidade de vida e saúde durante a pandemia de covid-19”, pode ler-se.



A Deco/Proteste apela assim “à revisão do modelo estrutural das instituições”, considerando que “a pandemia expôs de forma inquestionável as debilidades dos atuais modelos e a desproteção a que está votada uma parte vulnerável e crescente da população portuguesa”.



Ambos os estudos tiveram em consideração entidades privadas, Instituições Privadas de Solidariedade Social(IPSS) e Misericórdias de norte a sul do país.







8h50 - Alemanha ultrapassa os 15 mil mortos e regista 22.268 novas infeções



A Alemanha ultrapassou hoje os 15 mil mortos relacionados com o novo coronavírus que provoca a covid-19 e nas ultimas 24 horas registou mais 22.268 infeções, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).



O país contabilizou 389 mortes, após o novo máximo na quarta-feira de 410 óbitos. No total, houve 15.160 mortos.



O número de novas infeções, 22.268, excede o de quarta-feira em mais de 3.600, embora não atinja o máximo absoluto de 23.648 da última sexta-feira.



O RKI estima que cerca de 676.100 pessoas recuperaram da doença e que existem atualmente cerca de 292.000 casos ativos.



Em todo o país, a incidência acumulada nos últimos sete dias foi de 139,6 casos por 100 mil habitantes na quarta-feira.



O número de pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensiva subiu para 3.781 na quarta-feira, dos quais 2.214 - 59% - recebem ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).



O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete anteriores, e que reflete a evolução das infeções de 8 a 16 dias atrás, está determinado em 0,87.







8h40 - Candidaturas para Fundo de Solidariedade com a Cultura reabrem em 2 de dezembro



As candidaturas para o fundo coletivo solidário de apoio aos profissionais da cultura vão reabrir no dia 2 de dezembro, com um valor mínimo de 130 mil euros, que pode ser reforçado com donativos, foi hoje anunciado.



“Depois de ter encerrado o primeiro período de candidaturas no passado dia 30 de outubro, o Fundo de Solidariedade com a Cultura abre agora uma nova fase de candidaturas à sua Linha de Apoio Geral, no próximo dia 2 de dezembro”, lê-se num comunicado hoje divulgado.



A segunda fase de candidaturas “arranca com um valor mínimo de 130 mil euros, podendo ser reforçado com donativos”, disse à Lusa fonte oficial da Santa Casa da Misericórdia, que gere o fundo.



A criação do Fundo de Solidariedade com a Cultura, para apoiar os profissionais da cultura, artistas e técnicos, que ficaram sem trabalho por causa da covid-19, foi anunciada em abril pela GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, juntamente com a Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos em Portugal).







8h33 - Subsídio de risco no combate à Covid-19 alargado a trabalhadores dos serviços essenciais



O subsídio de risco no combate à pandemia de covid-19 que o Orçamento do Estado para 2021 centrava nos trabalhadores da saúde vai abranger os outros trabalhadores dos serviços essenciais, segundo uma proposta do PCP aprovada no parlamento.



“O subsídio extraordinário de risco previsto no presente artigo é ainda atribuído em 2021, com as devidas adaptações, aos demais profissionais dos serviços essenciais da responsabilidade do Estado” refere a iniciativa dos comunistas, aprovada durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) com os votos favoráveis de todos os partidos e a abstenção do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.



O valor do subsídio extraordinário corresponderá, no caso destes profissionais, a um acréscimo de 10% da retribuição base relativamente aos dias em que prestem efetivamente funções ou atividade, tendo em conta a exposição ao risco de contágio com covid-19 no exercício das funções, com um limite de 50% do Indexante de Apoios Sociais (438,81 euros) por mês, em termos a definir por portaria.







8h23 - CDC estima que 53 milhões de norte-americanos ficaram infetados



Um relatório do Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA) dá conta de que o país apenas contabilizou um oitavo do total de infeções em todo o território norte-americano.



De acordo com a informação divulgado, o CDC estima que no final de setembro houvesse mais de 53 milhões de norte-americanos infetados com o SARS-CoV-2. Este número é oito vezes maior do que aquele que as autoridades sanitárias tinham contabilizado naquela altura.



Ou seja, por cada infeção detetada, as autoridades norte-americanas estão a 'deixar escapar' oito.



Ainda assim, a CDC dá conta que de há uma ligeira melhoria no registo de casos, uma vez que a estimativa anterior previa que apenas um em cada dez casos estavam a ser contabilizados.







8h14 - Joe Biden pede aos norte-americanos que fiquem em casa no feriado de Ação de Graças



O presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, discursou quarta-feira, em tom presidencial, pedindo aos seus compatriotas que aumentem os cuidados no feriado de hoje para evitar a propagação da pandemia.



O apelo de Biden foi feito quando os EUA assistem a uma subida dos casos diários de infeções com o novo coronavirus.



“Olhem para a nossa história. Podem ver que tem havido circunstâncias mais difíceis em que se forjou a alma da nossa nação. Agora estamos de novo a enfrentar um inverno prolongado e duro”, disse Biden, a partir de Wilmington, no Estado do Delaware, onde reside.



O Presidente eleito recordou que, nos últimos meses, a batalha contra o coronavirus devastou o país: “Trouxe-nos dor, perda e frustração. Custou-nos tantas vidas. 260 mil norte-americanos”, lamentou.



Neste sentido, incentivou as pessoas a ficarem em casa no Dia de Ação de Graças (Thanksgiving, na designação em inglês), que se cumpre hoje e é a festividade mais popular nos EUA, dando o seu próprio exemplo.



“Vamos ter um Thanksgiving separados. Jill [a sua esposa] e eu vamos estar na nossa casa no Delaware com a nossa filha e o nosso genro. O resto da família fará o mesmo em pequenos grupos”, detalhou.















8h00 - Alemanha endurece restrições até início de janeiro à exceção do Natal



A Alemanha vai endurecer as medidas de restrição a partir de 1 de dezembro até ao início de janeiro para conter a propagação do novo coronavírus, embora durante o Natal vá reduzir algumas delas.



A chanceler alemã, Angela Merkel, disse quarta-feira, em conferência de imprensa, que o acordo para novas medidas foi alcançado após sete horas de negociações com chefes de Governo dos 16 estados federais.



“Devemos continuar a trabalhar para reduzir o número de casos e por isso temos que apertar as medidas”, explicou a chanceler.



E frisou que “a situação não permite a supressão de restrições” à vida social e à atividade económica.



Erro de fabrico levanta questões sobre testes com vacina da AstraZeneca/Oxford







A AstraZeneca e a Universidade de Oxford reconheceram hoje um erro de fabrico que está a levantar questões sobre os resultados preliminares e a eficácia da sua vacina experimental contra a covid-19.





O comunicado, onde é reconhecido o erro, acontece dias depois da empresa e a universidade terem descrito a vacina como "altamente eficaz", sem mencionar a razão pela qual alguns participantes nos ensaios clínicos não terem recebido a mesma quantidade de vacina na primeira das duas injeção, tal como era esperado, noticia a agência AP.







Surpreendentemente, o grupo de voluntários que recebeu uma dose menor parecia estar muito mais protegido do que os voluntários que receberam duas doses completas.







No grupo de dose baixa, disse a AstraZeneca, a vacina parece ter uma eficácia de 90%, enquanto que no grupo que recebeu duas doses completas a eficácia parece ser de 62%.







Várias combinações e doses foram administradas nos voluntários e os resultados comparados com outros que receberam uma vacina contra meningite ou uma solução salina.







Antes do arranque dos ensaios, os investigadores explicaram todas as etapas a seguir e a forma de analisar os resultados. Qualquer desvio deste protocolo pode colocar em causa os resultados.







Em comunicado, a Universidade de Oxford disse que alguns dos frascos usados no teste não tinham a concentração certa de vacina, o que significa que alguns voluntários receberam meia dose.







A universidade acrescentou que discutiu o problema com os reguladores e concordou em concluir o teste. O problema de fabrico foi corrigido, segundo o comunicado.







Para os especialistas, o número relativamente baixo de pessoas no grupo de dose reduzida torna difícil de perceber se a eficácia observada no grupo é real ou uma particularidade estatística.







Portugal vai apresentar dentro de dias plano de vacinação

A vacina da AstrazZeneca é uma das que está contratualizada para chegar a Portugal.Portugal apresenta dentro de dias o plano de vacinação para a Covid-19. Garantia deixada hoje pela Ministra da Saúde. Marta Temido lembra que só na segunda metade do próximo ano uma parte substancial da população portuguesa deverá ser vacinada.A ministra da Saúde alerta que o natal deste ano vai ser sempre diferente. Marta Temido diz que é necessário mais tempo para perceber as restrições que vão ser impostas.O mais recente boletim epidemiológico regista a morte de mais 71 pessoas, para um total de 4127 mortes.Há mais 5.290 casos. É o 2º dia seguido com menos casos de infeção se compararmos com os números da semana passada.O número de doentes internados diminuiu: há menos 24 para um total de 3.251 pessoas. No entanto, há mais 11 pessoas nos cuidados intensivos, para um total de 517 internamentos.