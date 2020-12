Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









11h37 - Rússia ultrapassa os 29 mil casos diários de infeção



A Rússia registou 29.039 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo recorde consecutivo de infeções diárias, revelaram hoje as autoridades sanitárias do país.



De acordo com as estatísticas oficiais, só no último dia morreram 457 pessoas vítimas do novo coronavírus na Rússia, elevando para 43.141 o número de mortes desde o início da pandemia.



A cidade de Moscovo, principal foco da doença no país, que arrancou no sábado com a campanha de vacinação, contabiliza mais 7.512 casos e 72 mortes devido à Covid-19.



O presidente da câmara da capital russa, Sergey Sobyanin, disse que se espera que até sete milhões de moscovitas sejam vacinados e que existem planos para aumentar o número de centros de vacinação na cidade de 70 para 170 num futuro próximo.



Na primeira fase da campanha, apenas as pessoas entre os 18 e 60 anos de idade pertencentes a grupos de risco, tais como professores, profissionais de saúde ou assistentes sociais, podem ser vacinadas.







11h35 - África com mais 291 mortes e 15.325 novos casos em 24 horas



África registou 291 mortes devido à Covid-19 e mais 15.325 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, contabilizando agora 53.543 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.248.269 casos de pessoas infetadas nos 55 membros da União Africana.



O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 12.240, para um total de 1.916.227.



O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 910.269 casos e 23.743 vítimas mortais.



Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, ultrapassa agora os 800 mil casos de infeção (810.449) e contabiliza 22.067 mortes.







10h13 - Câmara de Gouveia contesta classificação de risco muito elevado



A Câmara de Gouveia contesta a classificação de nível de risco muito elevado devido à Covid-19, com a qual não estava a contar, atendendo aos relatórios da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.



Em comunicado, a autarquia explica que contesta "a avaliação efetuada e os possíveis critérios e dados utilizados", porque, "pela contabilização de casos positivos relativos ao período em causa (19 de novembro a 2 de dezembro), o concelho de Gouveia estaria no segundo nível de risco, ou seja, nível elevado".



"Importa ainda referir que a definição de níveis de risco não tem em conta a contabilização de casos recuperados e, no concelho de Gouveia, estão registados casos positivos de cidadãos residentes noutros concelhos, mas inscritos nos serviços do centro de saúde de Gouveia", argumenta.







08h55 - Brasil com mais 43.209 novos casos e 664 mortes



O Brasil contabilizou 43.209 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas elevando para 6.577.177 o número de casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais.



O boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde indica que o Brasil somou mais 664 mortes, totalizando 176.628 óbitos devido à covid-19.



A taxa de incidência da covid-19 no país sul-americano é de 84 mortes e 3.130 casos por cada 100 mil habitantes.



Das 27 unidades federativas do Brasil, São Paulo (1.285.087), Minas Gerais (438.304), Bahia (419.044) e Rio de Janeiro (370.267) são as que concentram maior número de infeções.



Já os Estados com mais mortes são São Paulo, (42.969), Rio de Janeiro (23.099), Minas Gerais (10.283) e Ceará (9.693).



O Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo.



No total, 5.761.363 brasileiros já recuperaram da covid-19, enquanto que 639.6186 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.







08h51 - EUA registam mais de 2.500 mortos e batem novo recorde diário de casos



Os Estados Unidos registaram 2.527 mortos e 229.859 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de casos, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Com este balanço, o número de óbitos desde o início da pandemia no país subiu para 281.121 e o de casos para 14.567.529.



O número de mortes excede as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava entre 100 mil e 240 mil óbitos.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, baixou essas estimativas e estava confiante de que o número final ficaria entre 50 mil a 60 mil mortos, embora mais tarde tenha previsto até 110 mil mortes, um número que também já foi largamente ultrapassado.



O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estima que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 385 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 470 mil a 01 de março.







08h47 - México regista quase 600 mortos num só dia



O México registou 593 mortos e 11.625 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de saúde.



O número de óbitos desde o início da pandemia de covid-19 subiu para 109.456 e o de casos para 1.168.395.



O México continua a ser o 10.º país com mais infeções e o quarto com mais mortes em números absolutos, segundo a Universidade Johns Hopkins.



A covid-19 pode tornar-se a segunda causa de morte no país, ultrapassando a diabetes, que no ano passado causou a morte de 104.354 mexicanos, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que ainda não atualizou os seus números de 2020.







08h3545 - China regista 18 casos, um deles contágio local



A China anunciou hoje ter identificado 18 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um deles por contágio local, diagnosticado em Tianjin.



Os casos importados foram detetados em Xangai, Fujian, Cantão, Sichuan, Yunnan e Shaanxi.



As autoridades chinesas disseram que nas últimas 24 horas 12 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 279, das quais seis encontram-se em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.619 infetados desde o início da pandemia.







Marcelo promulga decreto do Governo que regulamenta estado de emergência



O Presidente da República promulgou o decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência entre quarta-feira e 23 de dezembro para contenção da covid-19, cujas principais medidas foram apresentadas no sábado pelo primeiro-ministro.



Esta promulgação foi divulgada no sábado à noite no portal da Presidência da República na Internet.



A prorrogação do estado de emergência foi decretada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sexta-feira, aplicando-se ao período entre as 00:00 de quarta-feira, 09 de dezembro, e as 23:59 de 23 de dezembro, mas já com a perspetiva de nova renovação até 07 de janeiro de 2021, abrangendo o Natal e o Ano Novo.



O decreto regulamentar aprovado em Conselho de Ministros mantém, no essencial, as regras atualmente vigentes, mas estabelece medidas especiais para o período do Natal e do Ano Novo.



O Governo destaca que a proibição de circulação na via pública em vigor nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo não se aplica no dia 23 de dezembro, após as 23:00, e até às 05:00 do dia seguinte, para as pessoas que se encontrem em viagem, nem nos dias 24 e 25 de dezembro, das 23:00 às 02:00 do dia seguinte.



Também não é aplicável entre as 05:00 de 31 de dezembro e as 02:00 de 11 de janeiro de 2021.



No sábado, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo procederá em 18 dezembro à avaliação das medidas previstas para o Natal e Ano Novo, dependendo o grau de abertura da evolução da situação epidemiológica nas duas próximas semanas.



"Tenho de ser franco e falar claro e verdade aos portugueses: Se as coisas não continuarem a correr como até aqui, se as coisas se alterarem radicalmente, se voltarmos a ter um crescimento exponencial da epidemia, teremos de puxar o travão de mão", declarou António Costa.



Logo a seguir, deixou mais um aviso: "Não quero definir uma linha vermelha e quero insistir que está ao nosso alcance termos uma via verde [para o Natal e Ano Novo], continuando a cumprir as regras na próxima quinzena da mesma maneira como temos cumprido nos últimos 15 dias".