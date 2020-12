Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



O apelo dramático é do ministro alemão do Interior. Horst Seehofer disse ao Der Spiegel que "a única forma de voltar a recuperar o controlo da situação é um confinamento e isso deve acontecer imediatamente", afirmou o governante.

"Se esperamos pelo Natal, vamos ter de lutar contra números altos durante meses", continuou.

08h14 - Alemanha com mais 29.875 casos e 598 vítimas mortais

08h09 - Ministro alemão da Economia diz que o número de casos está novamente a aumentar exponencialmente no país

Chanceler alemã marcou reunião de urgência para domingo para impor novas medidas.

08h07- Rússia com número recorde de vítimas mortais

Morreram no pais com Covid-19 mais 613 pessos. Foram também registados mais 28.585 casos.

08h05 - Brasil com mais 770 mortos e 53.347 casos

08h04 - Portugueses marcam testes antes do Natal para poder estar com a família



Muitos portugueses estão a marcar testes à covid-19 para os dias que antecedem o Natal para poderem reunir-se com a família, segundo a Unilabs Portugal, que só para o dia 22 de dezembro tem mais de 1.500 marcações.

Vacinas que falharam testes

Luís Menezes afirmou que "as pessoas veem na testagem uma forma de criarem uma salvaguarda adicional".



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O acesso à vacina contra a Covid-19, na terceira fase de vacinação, não vai obedecer a nenhum critério específico. Ou seja, depois de vacinados os grupos prioritários nas fases anteriores, o resto da população portuguesa pode proteger-se do novo coronavírus efectuando esse pedido de forma voluntária.É o que adianta à edição de hoje do semanárioum dos elementos da Comissão Técnica responsável pelo plano nacional de vacinação.O número de doses será mais do que suficiente para cobrir toda a população portuguesa. Será encontrada outra solução apenas se se verificarem atrasos no fornecimento da vacina por parte dos laboratórios.As farmacêuticas Sanofi e GlaxoSmithKline anunciaram esta manhã que a vacina contra a Covid-19 que estão a desenvolver não foi capaz de criar uma resposta imunitária suficiente durante os ensaios clínicos.É um revés para a investigação destas empresas, que prometem continuar a melhorar este produto. Mas só devem conseguir desenvolver uma vacina eficaz no final de 2021.Muitos portugueses estão a agendar testes para a despistagem da Covid-19 em vésperas do período do Natal. A Unilabs Portugal tem mais de 1500 marcações só para o dia 22 de dezembro."Desde a comunicação do primeiro-ministro [5 de dezembro] relativamente a como será o Natal, nomeadamente a partir de segunda e terça-feira, tivemos um incremento muito grande de pedidos de testagem, nomeadamente testes de PCR e também testes de antigénio, para os dias 21, 22, e 23 de dezembro", indicou o presidente da rede de diagnóstico clínico, citado pela agência Lusa.Recorde-se que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apelou para que a população não faça testes por iniciativa própria, devendo esperar por uma requisição.Os centros de diagnóstico, explicou Luís Menezes, "estão disponíveis para apoiar as autoridades públicas e as pessoas de forma individual neste pedido, mas é preciso lembrar que tudo aquilo que está a ser dito pelas autoridades de saúde pública deve ser tido em conta".O Presidente da República diz que, até este momento, tudo parece confirmar que vai ser possível o país ter medidas menos restritivas no Natal.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, morreram mais 86 pessoas, em 24 horas, vítimas da Covid-19. É o quarto pior valor desde o início da pandemia.Há mais 3134 novos casos. Estão internadas menos 28 pessoas, para um total de 3304.Aumentou o número de doentes nos cuidados intensivos. São mais cinco, para um total de 509.Vários hospitais da grande Lisboa estão a fazer cirurgias em hospitais privados com médicos do Serviço Nacional Saúde. O objetivo é reduzir a lista de espera em algumas especialidades.O Hospital de Amadora-Sintra já realizou 65 por cento das cirurgias contratadas com os privados e prevê alargar a parceria no próximo ano.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.570.398 mortos resultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção, indica o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Nos Estados Unidos, morreram com Covid-19, nas últimas 48 horas, quase seis mil pessoas. É o balanço mais grave até agora.Os internamentos dispararam. O número total de infeções ultrapassa os 15 milhões. Desde o início da pandemia, há registo de quase 300 mil mortes em solo norte-americano.