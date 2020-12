Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h30 - OMS pede cuidados redobrados no Natal e passagem de Ano



O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde lembra que o número de mortes semanais por covid-19 aumentou 60 por cento, nas últimas semanas.





A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, em inglês), que regula a comercialização de fármacos nos Estados Unidos, autorizou o uso da vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer para prevenir a covid-19. Donald Trump anunciou que a vacina já começou a ser distribuída por todo o país e que a primeira dose será administrada dentro de 24 horas.

113 concelhos voltam a ter recolhimento obrigatório às 13h00





São os municípios em risco muito elevado ou extremamente elevado de transmissão do novo coronavírus.





Oito concelhos da área metropolitana de Lisboa desceram do nível de risco "muito elevado" para o nível de risco "elevado", o que fará com queO mesmo não acontece com Almada, Barreiro, Lisboa e Loures, os únicos territórios da AML que continuam com risco muito elevado e, portanto, com maiores restrições.Comércio e restauração têm também de fechar portas. A restauração pode funcionar depois desse horário, mas apenas para 'take-away' e entregas ao domicílio.São consideradas exceções à obrigatoriedade de encerramento às 13:00 os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados, com entrada autónoma e independente a partir da via pública.é aplicada nos concelhos considerados de risco muito elevado ou extremo de transmissão pelo novo coronavírus, com 113 municípios atualmente incluídos nestes dois níveis.A decisão de manter esta restrição neste e no próximo fim de semana foi anunciada na semana passada pelo primeiro-ministro, António Costa, que disse que a estratégia do Governo é manter o esquema em vigor até ao Natal, reduzindo depois um pouco as restrições nas festas.Somou também mais 5080 novos casos.