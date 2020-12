Mais atualizações

Recolher obrigatório a partir das 13h00 em 113 municípios

Vacinas

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Índia ultrapassou nas últimas 24 horas os dez milhões de casos de Covid-19, ao registar mais de 25 mil novos contágios, adiantou o Ministério indiano da Saúde.Segundo as autoridades sanitárias indianas, em 24 horas foram reportados 347 óbitos e 25.152 casos de Covid-19.A Índia é o segundo país do mundo com maior número de infeções, atrás dos Estados Unidos.A agência que regula o mercado do medicamento e dos alimentos nos Estados Unidos deu luz verde ao uso da vacina contra a Covid-19 da empresa de biotecnologia norte-americana Moderna.A autorização surge uma semana depois de a Food and Drug Administration (FDA) ter decidido a favor da farmacêutica Pfizer, cujas primeiras doses já estão a ser administradas nos Estados Unidos."Com duas vacinas disponíveis para a prevenção da Covid-19, a FDA deu outro passo crucial na luta contra esta pandemia que está a causar um elevado número diário de hospitalizações e mortes nos Estados Unidos", afirmou em comunicado o diretor da agência, Stephen Hahn.O primeiro-ministro vai manter-se em isolamento profilático até ao dia 29 de dezembro.As autoridades de saúde consideraram António Costa como contacto com exposição de alto risco à Covid-19, depois do encontro que teve com o Presidente francês, Emanuel Macron, na passada quarta-feira, no Palácio do Eliseu, em Paris.Macron testou positivo para a Covid-19 no dia seguinte a esse encontro.António Costa fica assim confinado à residência oficial até ao final do período de vigilância ativa. O governante já se encontra prevenivamente no Palácio de São Bento desde a passada quinta-feira.Cento e treze municípios considerados de risco muito elevado ou extremo de transmissão do SARS-CoV-2 estão este fim de semana sob recolher obrigatório a partir das 13h00. Comércio e restauração têm de encerrar as portas à mesma hora.Este é o sexto fim de semana consecutivo de aplicação desta medida.Embora a lista de níveis de risco tenha sido atualizada na quinta-feira, as restrições permanecem sem alteração até à entrada em vigor do novo estado de emergência, na véspera de Natal.Assim, os concelhos que têm recolher obrigatório este fim de semana às 13h00 são os mesmos em que esta restrição se aplicou no último fim de semana.São consideradas exceções à obrigatoriedade de encerramento às 13h00 os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados, com entrada autónoma e independente a partir da via pública.As listas podem ser consultadas aqui Portugal deverá receber 1,2 milhões de vacinas contra a Covid-19 no primeiro trimestre do próximo ano.Os dados foram ontem revelados pela ministra da Saúde, Marta Temido, numa audição parlamentar sobre o plano de vacinação.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sexta-feira, reportou mais 75 mortes associadas à Covid-19 e 4336 novos casos confirmados de infeção.Estavam internadas 3061 pessoas, menos 81 do que na quinta-feira, das quais 484 em unidades de cuidados intensivos, menos dez face à véspera.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5977 mortes e 366.952 casos de infeção pelo SARS-CoV-2. Estavam ontem ativos 70.285 casos, mais 599 relativamente a quinta-feira.Foram dados como recuperados 3662 casos. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 290.690 pessoas.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos, seguidos dos doentes entre os 70 e os 79 anos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Suíça retirou Portugal da lista dos países de risco de infeção por Covid-19.Os portugueses que vivem na Suíça fizeram uma petição a pedir a retirada de Portugal da lista vermelha e o próprio Governo português considerou que não havia razões para manter o país na lista, tendo em conta que tem menos casos de infeção de Covid-19.A presença na lista obrigava os emigrantes que viessem a Portugal no Natal a um período de quarentena quando regressassem à Suíça.Portugal está fora desta lista de risco pelo menos até 27 de dezembro e as viagens dos emigrantes podem assim decorrer sem quaisquer restrições.