Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou em 24 horas mais de 10 mil novos casos. Morreram mais 91 pessoas.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









9h00 - Alemanha ultrapassa as mil mortes pelo segundo dia consecutivo



A Alemanha ultrapassou hoje, pelo segundo dia consecutivo, as mil mortes causadas pela covid-19 e registou ainda 26.391 novos casos, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados hoje durante a madrugada.



O número de casos positivos desde o início da pandemia no país é de 1.835.038, com 37.607 mortes, 1.070 nas últimas 24 horas.



O número máximo de óbitos tinha sido registrado em 30 de dezembro, com 1.129 mortes, e o de infeções em 18 de dezembro, com 33.777 novos contágios.



O RKI alertou, no entanto, que ao interpretar os dados deve-se levar em consideração que nos dias próximos ao Natal e ao final do ano foram realizados menos exames, visto que menos pessoas se deslocaram ao médico.





8h51 - Indonésia reporta 9.321 novas infeções, novo recorde diário







8h42 - Criação de novas empresas cai 24% em 2020 para valores de 2016



O nascimento de novas empresas inverteu a tendência dos últimos anos e caiu 24% em 2020, para 37.558 entidades, o “que corresponde a um valor semelhante ao que se registou em 2016”, segundo dados da consultora Informa D&B.



“Após forte evolução nos últimos anos e um recorde em 2019, a constituição de novas empresas caiu em 2020 para as 37.558 entidades, uma redução de 24% face ao ano anterior e que corresponde a um valor semelhante ao que se registou em 2016”, indicou a empresa, num comunicado.







8h36 - México com 13.345 novos casos, valor mais alto desde o início da pandemia



O México contabilizou 13.345 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde o início da pandemia, além de 1.165 mortes, anunciaram as autoridades mexicanas.



O número mais alto de infeções registado até aqui tinha ocorrido em 22 de dezembro, quando o país contabilizou 12.511 casos.







8h23 - Ministério intimado a divulgar à Fenprof lista das escolas com casos



O Tribunal Administrativo de Lisboa intimou o Ministério da Educação a fornecer à Fenprof a lista das escolas com casos de infeção por covid-19 e os procedimentos adotados em cada uma, divulgou a federação.



Segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a sentença do tribunal data de 22 de dezembro e dava um prazo de 10 dias para que o Ministério da Educação fornecesse à federação a lista de escolas em que trabalhadores, docentes e não-docentes e/ou alunos foram diagnosticados com covid-19.







8h16 - Aliança entre Bayer e CureVac para desenvolver nova vacina



A gigante químico-farmacêutica Bayer anunciou uma parceria com a farmacêutica alemã CureVac para apoiá-la no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, que está atualmente na última fase de testes clínicos.





8h09 - Índia com 222 mortos e mais de 20 mil casos em 24 horas



A Índia registou 222 mortos por covid-19 e 20.346 infetados nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde indiano.



Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,3 milhões de casos do novo coronavírus (10.395.278), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 21,2 milhões.







7h56 - Macau exige teste negativo com 72 horas antes de viagem de países estrangeiros



As autoridades de Macau vão passar a exigir um resultado negativo do teste de ácido nucleico, feito, ou com relatório emitido, 72 horas antes da chegada ao território para quem viajar de países estrangeiros.



Macau “decidiu ajustar o período de validade do relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo dos viajantes oriundos de países estrangeiros que cheguem a Macau por via aérea, de sete dias após a data da amostragem para 72 horas (…) após a data de emissão do relatório”, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



A medida entra em vigor às 00h00 na próxima quarta-feira.







7h45 - França anuncia hoje simplificação da campanha de vacinação após críticas



A França conhece hoje os pormenores sobre a campanha de vacinação contra a covid-19, após críticas à lentidão do processo e de o Governo ter adiantado que irá acelerar e simplificar as operações.



Governo anuncia hoje novas medidas de combate à pandemia

Medidas que vão integrar o oitavo período de estado de emergência. É o primeiro que abrange menos de quinze dias. Vai durar até 15 de janeiro.



As medidas vão ser decretadas na reunião de Conselho de Ministros marcada para esta manhã.



O estado de emergência foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento. A extensão da medida foi aprovada com os votos a favor do PS e PSD. Votaram contra o PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal. Abstiveram-se Bloco de Esquerda, CDS e PAN.

Medidas podem ser agravadas

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o Governo pode agravar as medidas do estado de emergência. Uma hipótese avançada num debate das presidenciais, na SIC.









O Presidente da República justifica a renovação do Estado de Emergência com os dados da pandemia. O mais recente boletim epidemiológico mostra um agravamento do número de casos, com números recorde de mais de dez mil casos de infeção em 24 horas.



Numa mensagem publicada na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que só no dia 12 serão ouvidos os especialistas, mas que "o número de casos e de mortos nos últimos dias impõem uma cuidadosa contenção".



O chefe de Estado refere, também, que mesmo que "o começo da vacinação tenha trazido esperança, a pandemia continua a ir mais depressa do que a própria vacinação".





O Presidente da República participou ontem no debate das presidenciais, retomando a agenda após testar negativo à covid-19.



A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo considerou de baixo risco o contacto que o chefe de estado teve com um elemento da Casa Civil, que testou positivo. As autoridades consideram que não é necessário isolamento profilático.



A RTP sabe que se trata de um assessor de imprensa do chefe de Estado.