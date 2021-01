Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI

Os deputados debatem a autorização da renovação a partir das 9h30, com o objetivo de que à tarde já seja possível adotar medidas, qua ao que tudo indica serão mais restritivas.

Hospitais sob pressão

Recolher obrigatório a partir das 13h00



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo espanhol prepara-se para enviar, nas próximas horas, caravanas com doses da vacina contra a Covid-19 e outros mantimentos para regiões isoladas pela tempestade Filomena, responsável pelo maior nevão das últimas décadas no centro do país vizinho.Há notícia de pelo menos quatro mortes causadas pelas condições climatéricas.As autoridades de saúde da Rússia reportaram este domingo mais 456 mortes, face à véspera. O total de óbitos desde o início da pandemia em território russo é de 61.837.O número de casos confirmados de infeção aumentou, no mesmo período, emi 22.851, dos quais 4216 em Moscovo. O total acumulado de infeções é de 3.401.954.A pandemia está a fazer aumentar o número de pessoas que precisam de ajuda para comer.Na última noite, a RTP acompanhou um grupo de voluntários que, nos últimos três meses, duplicou o número de refeições nas ruas do Porto.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou em 16.946, nas últimas 24 horas, para um total de 1.908.527 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reportou ainda mais 465 mortes associadas à Covid-19, para um total de 40.343.A Bélgica ultrapassou este domingo as 20 mil mortes associadas à Covid-19. Mais de metade ocorreram em lares de idosos.O país regista 662.694 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, e 20.038 mortes, de acordo com números publicados pelo instituto de saúde pública Sciensano.Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "não há alternativa ao confinamento geral" e esclarece que a questão das escolas ainda vai ser ponderada.No frente-a-frente da última noite com a candidata presidencial Ana Gomes, o Presidente e recandidato a Belém disse também que apenas confinar os grupos de risco não tem dado resultado em nenhum país da Europa.Tendo em conta a atual situação sanitária do país, foi antecipado o debate sobre a renovação do estado de emergência. O plenário da Assembleia da República realiza-se na manhã de quarta-feira, em vez da tarde, como estava previsto.A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que o Conselho de Ministros vai reunir-se imediatamente após a aprovação por parte da Assembleia da República.As medidas a tomar vão ter em conta as indicações de véspera da reunião do Infarmed. Reunião essa que vai ser alargada a todos os candidatos presidenciais. Vão participar por videoconferência.O convite foi feito pelo primeiro-ministro, depois de sugestão do atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.Vários hospitais estão a acusar a pressão decorrente do aumento galopante de infeções no país.Os hospitais de Setúbal e de Viseu, por exemplo, estão no limite da capacidade de resposta e a Linha SNS24 teve problemas.Quinze doentes de Lisboa tiveram de ser transferidos para o Porto.Duzentos e cinquenta e três concelhos do país estão sob recolher obrigatório a partir das 13h00 e, durante este fim de semana, é proibida a circulação entre concelhos com uma taxa de contágio superior a 240 casos por cada 100 mil habitantes.Os comerciantes e os clientes tentam adaptar-se às regras e estão apreeensivos em relação ao novo confinamento.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de sábado, reportou mais 111 mortes e 9478 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.Havia ontem mais 104 pessoas internadas com Covid-19, face a sexta-feira, para um total de 3555, e mais quatro pessoas em unidades de cuidados intesivos - o total era de 540 em todo o país.Desde o início da pandemia, Portugal registou 476.187 pessoas infetadas e 7701 mortes.Pela primeira vez, desde o advento da pandemia do SARS-CoV-2, morreram mais de 15 mil pessoas de Covid-19 em apenas um dia à escala mundial.Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre sexta-feira e sábado houve também 800 mil novas infeções, um dos números diários mais elevados.Perto de 90 milhões de pessoas foram infetadas e quase dois milhões morreram.