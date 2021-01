Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI

Ministra da Saúde na RTP

Vacinação

Hospitais sob pressão



O quadro em Portugal

Portugal tem agora 215 concelhos em risco extremo, o nível mais grave. No topo da lista estão dois concelhos, com mais de seis mil casos por 100 mil habitantes: Aguiar da Beira e Fornos de Algodres.



A variante brasileira do novo coronavírus foi detetada pela primeira vez em solo norte-americano, revelou o Departamento da Saúde do Minesota.Em comunicado, as autoridades sanitárias daquele Estado adiantam que a pessoa infetada é um norte-americano "com um historial recente de viagens ao Brasil". A amostra foi colhida a 9 de janeiro."A pessoa adoeceu durante a primeira semana [após o contágio] e informou que tinha viajado ao Brasil antes de adoecer", indicou o Departamento da Saúde.A variante brasileira do SARS-CoV-2 é uma das três que despertaram a atenção em todo o mundo, a par da britânica e da sul-africana.O Presidente da República dá esta terça-feira início às audições dos partidos políticos com assento parlamentar, por videoconferência, tendo em vista a renovação do estado de emergência.São ouvidos, na primeira fase, Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN e CDS-PP, a partir das 15h00.Na quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa auscultará PCP, BE, PSD e PS, a partir das 14h00. À tarde a Assembleia da República debate o decreto presidencial para a renovação do estado de emergência.O atual período de estado de emergência chega ao fim às 23h59 do próximo sábado, 30 de janeiro.Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, a vigorar desde 15 de janeiro. Determinou, depois, a reposição da proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana, o encerramento do comércio que se mantinha aberto e limitou venda de refeições.Foram entretanto fechados todos os estabelecimentos de ensino.O Governo não exclui a hipótese de enviar doentes com Covid-19 para o estrangeiro. A estratégia chegou a ser utilizada por outros países europeus durante a primeira vaga.Mas a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou na última noite, na RTP, que a solução é difícil, até por razões geográficas.Na próxima semana começam a ser vacinados bombeiros, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania.Até agora, já foram vacinadas em todo o país 255.700 pessoas.Só numa semana, os hospitais de Lisboa receberam para internamento mais 529 doentes com Covid-19. A ministra da Saúde assume que a situação é preocupante.O Hospital de Santa Maria está quase a chegar aos 300 doentes internados. Estão 233 em enfermaria e 57 em cuidados intensivos.O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tem 253 doentes em enfermaria e 22 em intensivos.A norte há hospitais com taxas de ocupação também no limite. A média de mortes no hospital de Aveiro disparou de três para 15 a cada 24 horas.O Centro Hospitalar do Baixo Vouga assume a preocupação na assistência. Tem 103 profissionais infetados, quase 160 doentes com Covid-19 internados, nove em cuidados intensivos.Morreram mais 252 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira. Desde o início da pandemia, há registar 10.721 óbitos.Havia ontem registo de mais 6923 casos confirmados de infeção em 24 horas.A pressão sobre os hospitais e cada vez maior. Há mais 303 doentes internados, 6420 no total. Vinte e cinco deram entrada nos cuidados intensivos, onde estão agora 767 pessoas.O país tem nesta altura 170.635 casos ativos.