08h05 - Amadora-Sintra transfere doentes para o Hospital da Luz

O Hospital Amadora-Sintra vai transferir 19 doentes para uma enfermaria que irá abrir no Hospital da Luz, além dos 48 pacientes que hoje estão a ser transferidos para outras unidades hospitalares, informou a assessoria do centro hospitalar.



"Vamos abrir uma enfermaria com 19 camas no Hospital da Luz", declarou à agência Lusa a assessora do Hospital Amadora-Sintra, Diana Ralha.



O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo explicou, em declarações à rádio TSF, que já estava previsto aumentar a capacidade da rede, mas não houve tempo por causa do aumento de doentes.



Belém continua a auscultar partidos

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Índia registou 137 óbitos associados à Covid-19 e 12.689 casos deste terça-feira. São mais três mil infeções do que no dia anterior.Na terça-feira, as autoridades indianas haviam reportado 9102 casos, o valor mais baixo de infeções em mais de sete meses.Desde o início da pandemia, a Índia registou mais de 10,6 milhões de casos (10.689.527). É o segundo país com mais infeções, depois dos Estados Unidos, que, no último balanço, contavam mais de 25,4 milhões.A Comissão de Saúde da China indicou que foram diagnosticados 75 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 55 por contágio local.As infeções locais foram detetadas nas províncias de Heilongjiang (29), Jilin (14) e Hebei (sete). Pequim diagnosticou quatro novos casos e Xangai, a "capital" económica do país, registou um caso.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus aumentou, na Alemanha,nas últimas 24 horas, para um total de 2.161.279 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch reporta, para o mesmo período, mais 982 mortes associadas à Covid-19, para um total de 53.972.Nas próximas horas vão ser transferidas pelo menos 19 pessoas para o Hospital da Luz.O Amadora-Sintra tem 363 doentes com Covid-19 e está a equacionar transferir também doentes com outras patologias, que precisam de oxigénio.Vinte dos doentes do Hospital Fernando Fonseca foram trasferidos para Santa Maria, também em Lisboa. Foram transferidos 16 doentes com Covid-19 e quatro com outros quadros - trata-se de doentes ventilados não invasivos, que não estão entubados e recebem oxigéno através de botijas.A maioria dos hospitais da região de Lisboa está na última fase dos planos de contingência e com recursos humanos cada vez mais limitados. A subida do número de internados com Covid-19 tem feito aumentar a pressão.Portugal tornou-se, nos últimos sete dias, o país do mundo com mais mortos e infetados por milhão de habitantes. Os especialistas advertem que a pressão nos hospitais vai piorar.O decreto de renovação do estado de emergência deverá incluir o encerramento de fronteiras. A hipótese foi adiantada pelo CDS-PP e pelo PEV, depois das audiências de terça-feira, por videoconferência, com o Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa estará a equacionar aplicar a mesma medida imposta em março do ano passado para travar o avanço da pandemia.A renovação do estado de emergência deverá ser aprovada esta semana e entra em vigor no próximo domingo.Portugal fixou ontem mais um máximo de casos mortais de Covid-19 desde o início da pandemia. Morreram mais 291 pessoas, para um total acumulado de 11.012 pessoas.O número de infetados também voltou a subir: são mais 10.775, num total de 653.878.Havia na terça-feira mais 52 pessoas internadas. Já são 6472. Nos cuidados intensivos estão agora menos dois doentes, num total de 775.Há registo de 177.381 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.A nova estirpe do Brasil circula pelo Estado do Amazonas há cerca de três meses.A estirpe, que motiva preocupação entre as estruturas sanitárias mundiais, está na origem do aumento em flecha de novas contaminações e de vítimas mortais naquele país sul-americano.