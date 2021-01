Mais atualizações

11h53 - Reino Unido confiante na vacinação após garantias da UE





O governo britânico mostrou-se confiante que o programa de vacinação contra a covid-19 está seguro após receber garantias da União Europeia em relação ao caso da exportação das vacinas, declarou a ministra do Comércio, Liz Truss.







11h28 - Operação na fronteira do Caia decorre com normalidade e sem incidentes



11h26 - Estado de emergência. Fronteiras com pouco fluxo de automóveis



11h23 - Covid-19. Onda de solidariedade na Covilhã com os profissionais de saúde



11h01 - DGS pede que se respeitem as prioridades na vacinação



A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que para evitar o desperdício de doses da vacina contra a covid-19 deve vacinar-se "qualquer pessoa elegível", mas respeitando a ordem de prioridades "na medi"A administração de vacinas é organizada de forma a evitar o desperdício de doses, pelo que a vacinação deve prosseguir, mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas identificadas como mais prioritárias dentro da Fase 1", adianta a DGS na norma sobre a "Fase 1 da Campanha de Vacinação contra a covid-19", divulgada no sábado e publicada no `site`.



A Direção-Geral da Saúde refere que nestes casos, por exemplo, "a vacinação deve prosseguir para as pessoas com comorbilidades com menos de 65 anos de idade mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas com 65 ou mais anos de idade".



Segundo a DGS, "os frascos (não perfurados) que sobrarem de uma sessão vacinal" devem ser utilizados no mesmo dia e os "já perfurados não podem ser transportados".



"A Campanha de Vacinação contra a covid-19 é planeada de acordo com a alocação das vacinas contratadas para Portugal, administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada", lê-se no documento, onde constam os grupos prioritários para receber a vacina.



Entre os grupos prioritários para receber a vacina na fase 1 passam a estar também as pessoas com 80 ou mais anos.



A norma contempla questões relacionadas com o armazenamento e distribuição das vacinas e os pontos de vacinação, que podem ser adaptados, se for necessário, a esta campanha de vacinação, em articulação com as autarquias e outros parceiros.



Enquanto a disponibilidade das vacinas for limitada, designadamente na Fase 1, a vacinação é priorizada para quem mais dela beneficia, pelo que não devem ser priorizadas para vacinação as pessoas que recuperaram da infeção por SARS-CoV-2. da do possível".







10h30 - Alemanha mantém tendência de queda no número de infeções e de óbitos



A Alemanha registou 11.192 novos casos de SARS-CoV-2 e 399 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de queda dos principais números da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).



Com a necessária cautela para os números do fim de semana, os valores são inferiores aos reportados na sexta-feira (14.022 casos e 839 óbitos) e no sábado (12.321 e 794), refere a EFE.



Em relação ao último domingo, quando se registaram 12.257 novos casos e 349 óbitos, as infeções caíram mais de mil, mas as mortes aumentaram.



O número máximo de contágios diários assinalou-se no dia 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções, e o recorde de mortos foi comunicado a 14 de janeiro, com 1.244 óbitos.



A principal taxa de incidência cumulativa também continua a diminuir. Nos últimos sete dias, foram identificadas 75.040 infeções em todo o país, o que representa 90,2 casos por 100 mil habitantes. O país tinha atingido 200 no final de dezembro.



A Alemanha soma um total de 2.216.363 casos de infeção pelo novo coronavírus e 56.945 mortes com ou de covid (2,5%).



Apesar desta tendência, o governo alemão e os estados federais não pretendem relaxar as atuais restrições, porque o objetivo é reduzir a incidência cumulativa abaixo de 50 por 100.000 habitantes, para ser possível rastrear todas as infeções e quebrar as cadeias de contágio.



Até à manhã de sábado, mais de 2,7 milhões de pessoas já tinham recebido na Alemanha, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o SARS-CoV-2, segundo os últimos dados oficiais.







10h25 - Passar para Espanha só é possível com motivos justificados



10h05 - Hospitais de Lisboa estão a transferir doentes para o Norte



08h59 - O México registou 1.495 mortos devido à covid-19 e 15.337 casos nas últimas 24 horas.







08h58 - Os Estados Unidos registaram 3.188 mortes causadas pela covid-19 e 163.718 casos nas últimas 24 horas.







08h39 - Pandemia adiou tratamentos e regresso de doentes lusófonos em Portugal



O adiamento de consultas, exames e cirurgias está a preocupar os doentes africanos em Portugal, que entendem os constrangimentos impostos pela pandemia, mas receiam o agravamento da sua doença, enquanto se debatem com recursos cada vez mais limitados.



"Há doentes que esperam há meses por consultas e depois veem-nas adiadas. Outros, esperam os exames e estes são adiados. E até as cirurgias, que passados alguns meses eram feitas nos hospitais privados, agora demoram muito mais tempo", contou à Lusa o presidente da Girassol Solidário -- Associação de Apoio aos Doentes Evacuados de Cabo Verde.



Segundo Peter Mendes, estes tempos de espera numa altura de incerteza como a que se vive causa "uma grande ansiedade nestes doentes, que temem sobretudo ficar infetados".



A Girassol Solidário gere três casas em Lisboa, duas em Marvila e uma na Calçada da Tapada, com capacidade para 18 doentes. Ali ficam até ter alta, embora alguns tratamentos que impliquem respostas que não existem em Cabo Verde se prolonguem.



Trata-se de uma alternativa ao alojamento em pensões sem condições, onde durante anos centenas de cabo-verdianos doentes moraram enquanto faziam os seus tratamentos, e que ainda hoje é uma resposta para outros doentes africanos com quem o Estado português tem acordos na área da saúde, como Angola.



A Girassol Solidário confronta-se atualmente com um aumento exponencial de pedidos de ajuda, nomeadamente alimentar, provocado pelo crescimento do desemprego que atingiu algumas famílias e amigos com que estes doentes contavam e que agora já não podem ajudar.



"Estamos a receber pedidos de doentes que estão em Portugal ao abrigo dos acordos na área da saúde, mas também de outros cabo-verdianos e até portugueses, confrontados com a crise e a falta de comida na mesa", disse.



E assume a sua preocupação perante os recursos cada vez menores para acudir a cada vez mais pedidos: "Se não houver mais recursos, isto vai ser o caos".



Os pedidos também não param de chegar ao Centro Padre Alves Correia (CEPAC), fundado em 1992 para o acolhimento e apoio a imigrantes, particularmente os lusófonos.



Em 2020, este centro apoiou 586 beneficiários, dos quais 14,56% vieram através das juntas médicas dos seus países.









08h35 - Pandemia aumentou doentes lusófonos em Portugal em risco de sem-abrigo



A covid-19 aumentou o número de sinalizações para a linha de emergência social de doentes lusófonos que estão em Portugal através dos acordos na área da saúde, segundo a presidente de uma instituição que apoia esta população mais vulnerável.



Fundado há quase 30 anos, o Centro Padre Alves Correia (CEPAC) acolhe e apoia imigrantes, na maioria lusófonos, incluindo os que vêm para Portugal receber tratamentos médicos.



No ano passado, os beneficiários deste centro aumentaram para o dobro do ano anterior, atingindo os 586, de 19 nacionalidades, mas sobretudo da Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.



A presidente do CEPAC, Ana Mansoa, disse à agência Lusa que a pandemia de covid-19 veio prejudicar a vida destes doentes.



Por um lado, os que vieram com apoio no alojamento e subsídio do país de origem, mas ainda assim precisavam de ajuda, deixaram de poder contar com este apoio, porque quem os ajudava também perdeu rendimento.



Quem veio por sua conta e risco e tinha um trabalho para sobreviver e pagar as despesas também foi afetado, pois os trabalhos precários foram os primeiros a ser dispensados.



"Quem não tem acesso às pensões, tenta um emprego para sobreviver. Estas pessoas em trabalhos precários perderam os empregos e perderam as casas, apesar das leis que proíbem os despejos", referiu.



O agravamento da pandemia e consequente crise vieram colocar em risco de passarem a sem-abrigo alguns destes cidadãos africanos.



"Nunca foi uma percentagem esmagadora, mas os cidadãos sem abrigo ou em risco de se tornarem sem-abrigo aumentaram e levaram a mais sinalizações para a linha de emergência social", acrescentou.



A este centro chegam sobretudo pedidos de alimentos, o que preocupa quem pretende ajudar.



Só entre 22 de dezembro do ano passado e 19 de janeiro deste ano, o CEPAC levou cabazes de ajuda alimentar a 559 famílias em situação de vulnerabilidade social.





08h31 - Vacina da AstraZeneca chega a Portugal no dia 9 de fevereiro



A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca chega a Portugal no dia 9 de fevereiro, revelou hoje o coordenador da `taskforce` responsável pelo plano de vacinação, Francisco Ramos.



"Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 09 de fevereiro", adiantou à SIC Notícias o coordenador da `taskforce` sobre a mais recente vacina a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua introdução no mercado e administração a todas as pessoas com mais de 18 anos, numa decisão tomada na sexta-feira.



Paralelamente, Francisco Ramos referiu que está prevista a chegada este domingo de mais 10.800 doses da Moderna e cerca de 80 mil da vacina da Pfizer/BioNTech no dia seguinte, manifestando ainda a expetativa da autorização da vacina da Janssen pela EMA no mês de março, contribuindo para o reforço do ritmo de vacinação no país durante o segundo trimestre.



Questionado sobre a polémica em torno de alguns episódios de vacinação de pessoas que não estariam entre os grupos prioritários desta primeira fase, como terá ocorrido na delegação do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e na Segurança Social de Setúbal, o responsável pelo processo de vacinação contra a covid considerou-a "lamentável", mas demarcou a `taskforce` desses casos.



"Não procuro ter conhecimento dessas situações. Não me parece que seja competência nem preocupação da `taskforce` andar à procura de quem faz batota. Outras entidades terão de atuar", sublinhou, acrescentando: "O que foi feito esta semana foi solicitar à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde que promovesse auditorias no sentido de averiguar sobre o cumprimento das regras e desses critérios".









Os controlos fronteiriços terrestres voltaram a ser repostos.



Passar para Espanha só é possível com motivos justificados. Só há oito postos abertos 24 horas: são os de Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim.





Há cinco em que a passagem será permitida apenas nos dias úteis entre as 7h00 e as 9h00 e as 18h00 e as 20h00: são as de Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos.



O caminho rural de Rio de Onor, em Bragança,também está aberto a passagens transfronteiriças, mas apenas às quartas-feiras e aos sábados entre as 10h00 e as 12h00.