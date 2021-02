Mais atualizações

Em março, o Serviço Nacional de Saúde tinha 31.898 médicos e, no final no ano passado, 31.098.



Responsáveis pelas agências europeias do medicamento reúnem-se esta quinta-feira para um ponto de situação sobre as vacinas contra a Covid-19, encontro em que deverá ser analisada a adaptação às novas variantes do SARS-CoV-2.“Vamos focar-nos muito em questões relacionadas com a estratégia da Covid-19 em aspetos que têm a ver com a avaliação dos medicamentos a nível europeu, nomeadamente as vacinas e a sua monitorização”, adiantou o presidente da Autoridade Nacional do Medicamento.O reforço dos apoios aos pais que ficam com os filhos em casa, em período de encerramento das escolas, está esta quinta-feira na agenda do Governo e da Assembleia da República.Durante a manhã, o Conselho de Ministros aprova as propostas apresentadas na quarta-feira aos parceiros sociais, para que os pais com filhos na escola até ao final do 1.º ciclo e as famílias monoparentais possam optar entre estar em teletrabalho ou receber o apoio à família.À tarde, no Parlamento, o assunto volta a estar na ordem do dia com a apreciação, pedida pelo PCP e pelo BE, tendo em vista alterar o decreto-lei com as medidas de apoio social, na sequência do fecho das escolas e do retorno ao ensino à distância.O Serviço Nacional de Saúde tem agora menos médicos do que tinha no início da pandemia. Em nove meses, 800 médicos deixaram de trabalhar para o sistema público. É uma diminuição de 2,5 por cento.O número de saídas não foi compensado pelo número de novas contratações anunciadas pelo Governo.Já o número de técnicos de diagnóstico e terapêutica e de enfermeiros aumentou. Entre março e dezembro, verificou-se um aumento de 2921 enfermeiros.O presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, afirma que a diminuição do número de médicos se deve à falta de condições atrativas no Serviço Nacional de Saúde, mas também aos profissionais que foram para a reforma.