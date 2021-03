Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. No mais recente boletim epidemiológico, Portugal registou mais 979 casos e 41 óbitos.

Mais atualizações

8h19 - Alemanha com mais 11.912 infetados e 359 mortos



A Alemanha regista agora um total de 2.471.942 casos de infeção e 71.240 óbitos.





8h12 - Rússia reporta mais 11.385 casos e 475 mortes



A Rússia registou em 24 horas mais 11.385 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, doas quias 2150 em Moscovo, elevando para 4.290.135 o número acumulado.



Desde o início da pandemia, o número oficial de óbitos é de 87.823.





8h00 - Peritos no Canadá recomendam intervalo de quatro meses para nova dose da vacina



Um painel de peritos no Canadá recomendou que fosse alargado para quatro meses o intervalo entre as duas doses da vacina contra a covid-19, para permitir inocular rapidamente mais pessoas, quando escasseiam as doses no país.



Várias províncias disseram que o fariam.



O primeiro-ministro, Justin Trudeau, também expressou o seu otimismo, enquanto o regulador da saúde no país afirmou que as provas emergentes sugerem uma elevada eficácia durante várias semanas após a primeira dose, divulgando a recomendação do painel numa publicação na rede social Twitter.



Contudo, dois responsáveis de saúde de topo classificaram esta hipótese como uma experiência.



O protocolo atual é de um intervalo de três a quatro semanas entre doses para as vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca. A Johnson & Johnson é uma vacina de uma dose, mas ainda não foi aprovada no Canadá.