7h07 - Senado do Brasil pede ajuda internacional



O Senado brasileiro aprovou na terça-feira uma moção a pedir ajuda à comunidade internacional para avançar na vacinação contra a Covid-19. E alertou que o país pode tornar-se "um risco real para o mundo".



A petição será dirigida à ONU, à OMS e à OCDE, assim como ao G20, aos parlamentos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da China e aos laboratórios produtores de vacinas.



O documento salienta que o pedido "ocorre num momento em que a sombra nefasta da morte paira sobre milhões de brasileiros e quando novas formas do vírus da Covid-19" estão a converter-se "numa ameaça global".



O Brasil viveu ontem o dia mais trágico desde o início da pandemia, após ter ultrapassado, pela primeira vez, as três mil mortes (3.251) associadas à Covid-19 num único dia.



6h38 - Ponto de situação

O primeiro-ministro avisa que as restrições na Páscoa não são "um jogo" entre o Governo e "as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo à polícia". António Costa insiste que a disciplina tem que continuar, para não "estragar tudo".O governante considerou ontem que o país está "no bom caminho" na contenção da Covid-19. Contudo, advertiu que, a cada passo de abertura de atividades, aumenta o risco de transmissão."Sabemos que cada passo que dermos no sentido da abertura aumenta o risco de transmissão. Se aumenta o risco de transmissão, então temos de ter cada vez mais cuidado. Em cada passo que damos é preciso mais cuidado para que o aumento do risco não signifique o aumento dos contágios", afirmou o chefe do Executivo, que falava após uma visita às obras de requalificação da Escola Secundária Camões, em Lisboa."Isto não é um jogo entre o Governo que impõe restrições para chatear as pessoas e as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo à polícia, e a polícia atrás das pessoas. Não é assim que queremos viver", vincou.

Vacinação

Marcelo continua a auscultar partidos



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O coordenador dapara a vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo, está convicto de que a imunidade de grupo em Portugal pode ser atingida no inicio do verão. Desde que cheguem as doses previstas.Em Portugal, mais de 940 mil pessoas - 9% do total nacional - já receberam a primeira dose da vacina. São mais de 79 mil do que na semana anterior. Já tomaram as duas doses quase meio milhão de pessoas, ou seja, 5% da população.Por faixa etária, são os idosos com mais de 80 anos que lideram a lista de vacinação.A ministra da Saúde admitiu ontem que as pessoas com mais de 50 anos e com doenças foram prejudicadas com a suspensão da vacina da AstraZeneca, entretanto levantada.Marta Temido afirmou ainda que aprovar as patentes das vacinas não vai resolver o problema da fraca capacidade de produção.O Presidente da República conclui esta quarta-feira a ronda de audiências com os partidos sobre a renovação do estado de emergência. As reuniões voltam a realizar-se por videoconferência.Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu CDS-PP, PAN, "Os Verdes", Chega e Inciativa Liberal. Hoje é a vez de PCP, BE, PSD e PS.O decreto de renovação do estado de emergência é votado quinta-feira no Parlamento.Em 24 horas, morreram mais dez pessoas vítimas da Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira.Havia ontem registo de mais 434 casos confirmados de infeçãoEstavam internadas 743 pessoas, menos 28 face à véspera. Nos cuidados intensivos havia menos seis pessoas, para um total de 159.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.732.899 mortes, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.