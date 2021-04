Mais atualizações

09h21 - Rússia com mais 8.328 casos e 389 vítimas mortais

09h00 - Farmacêutica francesa Valneva reportou resultados positivos para a vacina contra a Covid-19 que está a desenvolver



Valneva planeia realizar a fase três dos testes ainda este mês.

08h07- Reino Unido vai começar a vacinação com a Moderna em meados de abril

08h06 - Chega propõe "lei-tampão" de preços de combustíveis durante epidemia





O deputado único do Chega entregou segunda-feira no Parlamento um projeto de lei para impor tetos máximos de preços de combustíveis enquanto se mantiverem as medidas restritivas de atividades para combater a pandemia.



"1,239 euros/litro para o gasóleo simples, 1,432 euros/litro para a gasolina simples e 0,692 euros/litro para o GPL (Gás Liquefeito de Petróleo)", são os valores propostos pelo partido da extrema-direita parlamentar, num "regime excecional e temporário de preços máximos dos combustíveis líquidos, no contexto de restrições e limitações à atividade económica", em virtude da epidemia de SARS-CoV-2, segundo o documento.



08h05 - Comissão Europeia aprova ajuda de 4.000 ME do Estado francês à Air France



A Comissão Europeia aprovou hoje um plano do Estado francês para conceder até quatro mil milhões de euros de ajuda à Air France, para recapitalizar a companhia aérea atingida pela pandemia e pelo crise de passageiros.



A recapitalização da Air France prevê "a conversão do empréstimo estatal de três mil milhões de euros já concedido pela França num instrumento de capital híbrido", bem como uma "injeção de capital pelo Estado" através de um aumento de capital "aberto aos acionistas existentes e ao mercado", até um montante máximo de mil milhões de euros, declarou a Comissão Europeia em comunicado.



O Estado francês será autorizado a aumentar a sua participação na Air France para "um pouco menos de 30%" do capital da empresa, em relação aos atuais 14,9%, após a aprovação do plano de ajuda, adiantou na segunda-feira o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire.



Em troca, a Air France terá de ceder 18 'slots' (faixas horárias) de voo a outras companhias no aeroporto de Orly em Paris, acrescentou.

A Coreia do Norte anunciou que não estará representada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no verão, invocando riscos de contágio da Covid-19.O comité olímpico norte-coreano "decidiu não participar nos Jogos Olímpicos para proteger os atletas da crise sanitária mundial causada pela Covid-19", segundo o Ministério dos Desportos de Pyongyang.A participação da Coreia do Norte, potência nuclear isolada do resto do mundo, nos últimos Jogos Olímpicos de inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, foi um factor decisivo na aproximação diplomática de 2018.O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 6885, para um total de 2.900.768 reportados desde o início da pandemia.Morreram, no mesmo período, mais 90 pessoas, para um total acumulado de 77.103.Austrália e Nova Zelândia vão abrir uma "bolha" de viagem a partir de 19 de abril, permitindo que os respetivos habitantes se desloquem entre os dois países sem se submeterem a um confinamento obrigatório.A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou a medida, mas não excluiu que, em caso de potenciais surtos, esta "bolha" seja de novo suspensa."As pessoas precisam de ter um plano para a possibilidade da viagem ser interrompida no caso de um surto", advertiu.Timor-Leste registou a primeira morte por Covid-19, uma mulher de 44 anos que sofria de hipertensão e insuficiência renal e que faleceu no Hospital de Lahane, em Díli.Fonte do Centro Integrado de Gestão de Crise, citada pela agência Lusa, explicou que a vítima, que estava com sintomas ligeiros, foi inicialmente colocada em isolamento no centro de Tasi Tolu, tendo posteriormente sido transferida para Vera Cruz quando os sintomas se agravaram.A circulação entre concelhos já é permitida desde a meia-noite. Apesar disso, há regras que se mantêm nesta segunda fase de desconfinamento.Mantém-se o dever de recolhimento domiciliário. O teletrabalho deve manter-se sempre que possível. E o uso de máscaras em espaços públicos continua a ser obrigatório.O índice de transmissibilidade da Covid-19 subiu para 1 no continente. Quer isto dizer que cada pessoa infetada está a infetar outra pessoa.O índice está a subir desde 10 de fevereiro.A região que mais preocupa é o Algarve, que apresenta o maior número de casos por 100 mil habitantes.O concelho em Portugal com maior taxa de incidência é Machico, na Ilha da Madeira. Tem 480 casos por 100 mil habitantes.Em Portugal continental, há seis concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes.A linha vermelha traçada pelo Governo para acelerar ou desacelerar o desconfinamento é de 120 casos por 100 mil habitantes.O primeiro-ministro reúne-se esta terça-feira com os autarcas dos muncípios com maior taxa de incidência: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior e Alandroal, que nas últimas horas saiu da lista da Direção-Geral da Saúde.São concelhos com mais de 240 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.Na semana passada, depois da reunião do Conselho de Ministros, António Costa avisou que os concelhos acima do limiar de risco poderiam não avançar na próxima fase do desconfinamento.Em 24 horas, houve registo de mais seis mortes associadas à Covid-19 e 159 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, segundo o mais recente boletim epidemiológico da DGS, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.Estavam ontem internadas mais 19 pessoas, para um total de 536. Nos cuidados intensivos, estavam menos cinco pessoas, para um total de 112.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.853.908 mortes, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Governo britânico vai oferecer por semana dois testes gratuitos à Covid-19 para toda a população.A ideia é incentivar a população a testar-se antes de ir a locais com maior contacto social, por exemplo, e quebrar casos e correntes de transmissão escondidos.Em França, há ministros suspeitos de participarem em jantares de luxo ilegais.