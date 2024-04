Ciclista Afonso Eulálio quarto na primeira etapa da Volta às Astúrias

Numa etapa de 179,1 quilómetros, que partiu de Cangas del Narcea e que teve cinco contagens de montanha, a última de primeira categoria, já perto da meta, o jovem mexicano, de 20 anos, garantiu a segunda vitória como profissional, em 4:46.14 horas.



O vencedor da Volta a França do Futuro em 2023 atacou na descida final, deixando o polaco Rafal Majka, seu colega na UAE Emirates, a 1.01 minutos, e o uruguaio Eric Fagúndez (Burgos-BH) e Afonso Eulálio a 1.04.



Na geral, Del Toro tem 1.05 minutos de avanço sobre Majka, 1.10 sobre Fagúndez e 1.14 sobre Eulálio.



No sábado, corre-se a segunda etapa, com 200 quilómetros, entre Ribera de Arriba e Ribadesella, num percurso com uma contagem de montanha de segunda categoria e cinco de terceira.