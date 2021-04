Mais atualizações

7h09 - Máximo diário de casos na Índia



A Índia reportou 630 mortes associadas à Covid-19 e 115.736 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. É o maior número de casos desde o início da pandemia, no contexto de uma segunda vaga.



O país ultrapassou a barreira dos 100 mil casos diários pela primeira vez na segunda-feira e é o terceiro mais afetado, atrás de Estados Unidos e Brasil, com um total de 12,8 milhões de casos.



6h40 - Ponto de situação

Ensaios suspensos

O ritmo da vacinação

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Agência Europeia de Medicamentos pode dar um novo parecer sobre a vacina AstraZeneca ainda esta quarta-feira, apurou a Antena 1.O regulador europeu está à espera de uma conclusão sobre os casos de coágulos sanguíneos alegamente ligados a esta vacina. Assim que a investigação esteja concluída, a EMA fará uma conferência de imprensa a comunicar os resultados.Um responsável da Agência Europeia de Medicamentos considerava ontem que poderia haver uma ligação direta entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos no sangue.Em declarações à imprensa italiana, o responsável afirmou que houve um maior número de casos de trombose cerebral entre as pessoas mais jovens que tomaram a vacina do que no resto da população. A EMA viria depois esclarecer que ainda não havia chegado a uma conclusão.Desde que a vacina foi autorizada, é a segunda vez que são levantadas dúvidas sobre efeitos secundários.A coordenação do plano de vacinação em Portugal vai manter a vacina da AstraZeneca até haver uma posição oficial da Agência Europeia de Medicamentos, da Direção-Geral da Saúde e do Infarmed.Os ensaios com a vacina da AstraZeneca em menores estão suspensos. Na terça-feira, a Universidade de Oxford anunciou a suspensão do processo que teve início em fevereiro, até que a EMA se pronuncie.O objetivo é perceber se a vacina em questão consegue imunizar crianças e jovens entre os seis e os 17 anos.Mais de um milhão e 300 mil pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Este número representa 13 por cento do total nacional. São mais de 135 mil do que na semana anterior.Antena 1A Direção-Geral da Saúde revela ainda que já concluíram o processo de vacinação, com a toma das duas doses, mais de meio milhão de pessoas, o equivalente a seis por cento da população portuguesa.Por faixa etária, são os idosos com mais de 80 anos que lideram a lista de vacinação: 85 por cento já tomaram a primeira dose e 44 por cento já têm a vacinação completa.Em 24 horas, morreram mais duas pessoas. Havia ontem registo de 874 novos casos de infeção - quase 600 casos são atualizações dos dados do fim de semana da Páscoa.O número de internados continua a descer. Havia menos 32 pessoas nos hospitais, para um total de 504. Nos cuidados intensivos encontrava-se mais uma pessoa, para um total de 113.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.862.002 mortes, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil superou ontem, pela primeira vez desde o início da pandemia, as quatro mortes diárias (4195) associadas à Covid-19. O total de óbitos é agora de 336.947.O último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério brasileiro da Saúde, reportou ainda 86.979 novos casos de infeção, num total acumulado de 13.100.580.