8h30 - Peru com mais 307 mortos. Alguns óbitos ocorreram durante mudança de sistema de oxigenação





O Peru registou 307 mortos nas últimas 24 horas. Algumas destas mortes ocorreram durante um processo de mudança do sistema de oxigenação em hospitais em Talara, de acordo com fontes oficiais.





A situação crítica que o sistema de saúde enfrenta em muitas cidades do país traduziu-se nestas mortes em hospitais da Segurança Social e do Ministério da Saúde em Talara, no norte do país.







O autarca local, José Vitonera Infante, disse à estação de rádio RPP que tinha recebido um relatório de 28 mortes, embora a Provedoria de Justiça tenha indicado antes o óbito de pelo menos 13 pessoas.







O representante da Provedoria de Justiça, César Orrego, disse à RPP que os pacientes morreram enquanto o sistema de oxigenação estava a ser mudado.







O Peru contabilizou até agora 54.285 mortos e 1.626.519 infestados, depois de nas últimas 24 horas ter identificado 5.305 casos.





8h27 - China regista 14 casos, todos importados





A China detetou 14 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos importados, sem registar contágios locais, uma semana após um surto em Yunnan, onde contabilizou nesse período 84 casos, segundo dados oficiais hoje divulgados.





8h09 - EUA com 931 mortos e 80.588 novos casos





Os Estados Unidos registaram 931 mortes e 80.588 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, o país acumulou 560.996 óbitos e 31.079.167 casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.







8h00 - México com 874 mortos e 4.045 casos nas últimas 24 horas





O México registou 874 mortos por covid-19 e 4.045 infetados nas últimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 207.020 óbitos e 2.272.064 casos de covid-19.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 14.º mundial e em número total de casos.

Tromboses e vacina da J&J sem ligação nos EUA





A Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) não estabeleceu qualquer ligação de causalidade entre a formação de coágulos sanguíneos e a vacina contra a covid-19 da Johnson&Johnson.





"A FDA está ao corrente de informações nos Estados Unidos sobre eventos tromboembólicos graves, associados a um baixo nível de plaquetas no sangue, que ocorreram em alguns indivíduos depois de receberem a vacina contra a covid-19 da Janssen", afirmou o regulador norte-americano em comunicado enviado à Agência France Presse, citando o nome da filial europeia da Johnson & Johnson.



"Neste momento, não encontrámos ligação de causalidade com a vacinação e continuamos a acompanhar a evolução destes casos", acrescentou a instituição.



"Manteremos o público informado assim que tivermos mais informação", assegurou a agência.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) tinha indicado na sexta-feira que estava a investigar ligações entre a vacina da "J&J" e casos de coágulos sanguíneos.



Índice de transmissibilidade subiu nos últimos dias



O Rt, ou índice de transmissibilidade, subiu nos últimos dias e é agora de 1,02 a nível nacional e no continente. Todas as regiões do país apresentam uma média de transmissibilidade acima de 1, exceto o Alentejo e o Centro.



O quadro em Portugal





Portugal registou mais 694 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando 826.327 total acumulado desde o início da pandemia no país. Foram ainda contados cinco novos óbitos no último dia, para um total de 16.904. São os dados do boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira.



Estavam internadas menos nove pessoas em hospitais do país, num total de 486, das quais 128 em unidades de cuidados intensivos, mais seis do que na véspera.



Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, dos novos casos detetados, região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou um maior aumento, com mais 234 novos casos, seguindo-se a região Norte (220), a região centro (69), Algarve (73) e Alentejo (37). A Madeira reportou mais 25 casos e os Açores 36.



Dos cinco óbitos, dois foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Norte e o outro no Algarve.



Foram dadas como recuperadas da doença mais 628 pessoas nas últimas 24 horas, passando o total acumulado para 783.523.



Há mais 61 casos ativos, passando o total acumulado para 25.900.



Estão sob vigilância por parte das autoridades de saúde mais 690 pessoas do que ontem. São agora 16.872 os contactos em vigilância.



O índice de transmissibilidade R(t) está nos 1,02.