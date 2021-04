Mais atualizações





9h51 - Mais 8.702 novos casos e 337 mortes na Rússia





A Rússia registou mais 337 mortes e 8.702 novos casos nas últimas 24 horas. Dos novos casos, 2.090 foram registados em Moscovo.







No total houve registo de 4.641.390 casos desde o início da pandemia. Quanto ao número de óbitos, a Rússia contabiliza 102.986 mortes por Covid-19.







9h30 - Recurso a testes rápidos está a aumentar em Portugal







Foi atingido um recorde no dia 7 de abril, com mais de 34 mil testes realizados. O Instituto Ricardo Jorge refere que foi o número mais elevado desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os testes rápidos representaram 55 por cento do total de testes feitos nesse dia.



O maior recurso aos testes rápidos de antigénio e justificado com os rastreios que estão a ser feitos no país, em escolas ou locais de trabalho.



Em 13 meses de pandemia, foram realizados cerca de 9,4 milhões de testes PCR e rápidos.





9h26 - APED defende venda de autotestes nos super e hipermercados





Em entrevista à agência Lusa, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição defendeu a venda dos autotestes covid-19 nos supermercados e hipermercados, salientando que o setor quer estar "na parte da solução".





Gonçalo Lobo Xavier classificou de "muito importante" o facto de os autotestes covid-19 "já estarem a ser vendidos em farmácias e parafarmácias" e defendeu que, "à semelhança do que tem sido feito noutros países, se possa alargar a venda noutras áreas, concretamente de supermercados e hipermercados".







9h15 - Vacina da AstraZeneca é "a mais escrutinada"







O coordenador da Comissão Técnica de Vacinação garante que a vacina da Astrazeneca é segura e a mais escrutinada do mercado.Válter Fonseca revela também que a quantidade vacinas existentes em Portugal permite excluir as pessoas com menos de 60 anos da administração da Astrazeneca sem comprometer o plano traçado.





8h49 - Portugal deve atingir linha vermelha de incidência dentro de dois meses











Há uma tendência crescente de novos casos a nível nacional, embora ligeira. A segunda fase da Vacinação pode travar a subida.



No entanto, o coordenador do plano de vacinação garantiu, em declarações à RTP, que Portugal está no bom caminho para atingir os objetivos. Portugal pode chegar à linha vermelha de incidência de Covid-19 dentro de dois meses, isto caso se mantenha a atual taxa de transmissibilidade da doença.Há uma tendência crescente de novos casos a nível nacional, embora ligeira. A segunda fase da Vacinação pode travar a subida.No entanto, o coordenador do plano de vacinação garantiu, em declarações à RTP, que Portugal está no bom caminho para atingir os objetivos.





8h30 - China com mais dez casos, todos importados





A China detetou 10 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos importados, sem registar contágios locais pelo segundo dia consecutivo.







8h20 - Govrenadores peruanos pedem oxigénio medicinal à Venezuela





Os governadores das regiões peruanas de Junín, Tumbes e Lambayeque pediram à Venezuela oxigénio medicinal para tratar pacientes infetados com covid-19 nessas áreas, onde os casos estão a aumentar. A informação é avançada pelo ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros.







"Recebemos dos governadores regionais de Junín, Tumbes e Lambayeque pedidos de cooperação na atenção à crise sanitária provocada pela covid-19 no Peru. É necessário que as autoridades nacionais comuniquem connosco para avaliar a logística e a possibilidade de apoio", escreveu Jorge Arreaza no Twitter.



México contabiliza mortes de 2020





O México registou 2.192 mortos por covid-19 no sábado. As autoridades justificaram o número recorde com uma atualização da informação, explicando que 67 por cento destes óbitos datam de 2020.





Mais de dois terços destas mortes foi agora confirmada por uma comissão de especialistas como tendo sido causada pela covid-19.



As autoridades adiantaram ainda que nas últimas 24 horas foram identificados 6.365 casos. O país contabiliza 209.212 mortos e 2.278.420 infetados desde o início da pandemia.



Venezuela recebe mais de 11 milhões de vacinas





A Venezuela anunciou no sábado que adiantou 53,8 milhões de euros para comprar mais de 11 milhões de vacinas contra a covid-19, através do Fundo de Acesso Global para Vacinas Covid-19 (Covax).





"Já pagámos o adiantamento do mecanismo COVAX e temos os recursos completos para atender este compromisso", anunciou a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.



Brasil continua com elevado número de mortos





O Brasil registou nas últimas 24 horas 71.832 novos casos de infeção e mais 2.616 mortes por covid-19, elevando o total acumulado de vítimas mortais para 351.334, informou sábado o Governo.