Mais atualizações

7h44 - Alemanha acima dos 6100 casos diários



O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 6125, para um total de 3.533.376 desde o início da pandemia.



Os últimos dados do Instituto Robert Koch referem mais 283 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 85.112.



7h24 - UE volta a discutir resposta à pandemia



A secretária de Estado Ana Paula Zacarias preside esta terça-feira, em Bruxelas, a um Conselho de Assuntos Gerais, no qual os 27 vão começar já a preparar o próximo Conselho Europeu, agendado para 24 e 25 de maio.



A pandemia volta a ser "dossier" prioritário.



7h03 - Ponto de situação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Portugal já chegou às pessoas na casa dos 50 anos. Utentes entre os 50 e os 59 anos começaram a ser vacinados.No entanto, ainda não se sabe quando é que as pessoas com 50 ou mais anos poderão começar a agendar a toma.O ritmo de vacinação tem aumentado em todo o país. Com uma dose, já foram vacinadas 2,8 milhões de pessoas. Mais de um milhão têm a vacinação completa.O Presidente da República acredita que os portugueses poderão ter meses de julho e agosto mais tranquilos do que no ano passado.Quanto à falta de vacinas à escala global, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o levantamento das patentes não resolve o problema.O Chefe de Estado considera que é preciso que os países exportem mais - e mais depressa.

Odemira

O quadro em Portugal

O primeiro-ministro anunciou que, assim que terminar a vacinação das pessoas com mais de 60 anos, Portugal começará também a exportar vacinas.Vão ser enviadas para os PALOP e Timor-Leste cinco por cento das doses disponíveis.António Costa apelou a uma maior solidariedade internacional na partilha de vacinas contra a Covid-19, para que o acesso seja universal. O governante defende que só assim será possível ultrapassar as dificuldades de produção.A GNR impediu 196 trabalhadores que pretendiam passar a cerca sanitária para trabalhar em Odemira. Os números disponibilizados à RTP dizem respeito ao controle efetuado até às 20h00 de segunda-feira.A entrada ou saída foi rejeitada por não apresentarem teste negativo à Covid-19 no momento da fiscalização.Foram controlados 1197 trabalhadores sazonais das empresas com atividade no interior da cerca sanitária, bem como 228 trabalhadores de outras profissões.O presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, revela que já foram identificados mais de uma centena de alojamentos, com mais de 300 pessoas, em situação de sobrelotação ou insalubridade.Por sua vez, o Presidente da República disse que o"país não pode fingir que não existem casos de exploração como o de Odemira".Marcelo Rebelo de Sousa apela a uma discussão na sociedade que vá para lá "da ponta do icebergue".Portugal registou mais uma morte associada à Covid-19 e 158 novas infeções, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.Desde o início da pandemia, já morreram 16.983 pessoas. Foram infetadas 839.740.Duzentos e setenta e sete doentes continuam internados em enfermarias - mais nove do que no boletim anterior. Nos cuidados intensivos estão 73 - menos um.