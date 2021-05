Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









07h31 - Índia regista esta sexta-feira mais 343.144 casos e quatro mil vítimas mortais





07h29 - Alemanha com mais 11.336 casos e 190 mortes



O país conseguiu baixar a incidência por 100 mil habitantes para menos de 100 pela primeira vez desde março.





07h27 - Cientistas dizem que ainda não é clara a origem do novo coronavírus



A origem do novo coronavírus é incerta e não há ainda evidências suficientes para afirmar conclusivamente que tenha ocorrido de forma natural ou por fuga de um laboratório, escreveu um grupo de 18 cientistas de topo num documento enviado à revista Science.



"São necessárias mais investigações para determinar a origem da pandemia", disse Ravindra Gupta, um dos cientistas que assinou o documento e que é microbiologista na Universidade de Cambridge.





07h23 - Taiwan com mais 29 casos domésticos esta sexta-feira, o número mais alto de infeções locais no país de sempre





07h21 - Brasil supera 2.000 mortos pelo terceiro dia seguido e chega a 430 mil óbitos



O Brasil somou 2.383 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, o terceiro dia consecutivo em que ultrapassou a barreira dos dois mil óbitos, totalizando 430.417 vítimas mortais desde o início da pandemia.



Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde brasileiro, e que aponta ainda 74.592 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, num total de 15.433.989 diagnósticos positivos de covid-19.



A taxa de incidência da doença no Brasil é hoje de 205 mortes e 7.344 casos por 100 mil habitantes e a taxa letalidade permanece em 2,8%.







07h19 - Restaurantes e lojas nos EUA estão a aumentar salários para terem trabalhadores



Os proprietários de restaurantes e lojas estão a aumentar os salários de forma urgente, para procurar atrair mais candidatos e ter capacidade de resposta ao fluxo de clientes, quando as restrições provocadas pela pandemia estão a diminuir.



McDonald's, Sheetz e Chipotle são apenas algumas das empresas que acabaram de seguir os exemplos de Amazon, Walmart e Costco a aumentar salários, em alguns casos para 15 dólares por hora, ou mais.







07h18 - Negócios com faturação próxima dos valores pré-pandemia no início de maio



A faturação dos negócios em Portugal proveniente de pagamentos por cartão alcançou na primeira semana de maio, em que arrancou a última fase de desconfinamento, níveis próximos do período pré-pandemia, divulgou hoje a Reduniq.



"À medida que o plano de desconfinamento avança, os níveis de faturação aproximam-se dos valores registados em 2019, ou seja, no período pré-pandemia: Enquanto no período entre 19 e 30 de abril -- referente à terceira fase do desconfinamento -- os níveis de faturação por cartão registaram uma quebra de 2,74% face a igual período de 2019, o primeiro fim de semana de maio (dias 01 e 02) obteve apenas -1,25% e, de 03 a 09 de maio, houve uma ligeira melhoria (-0,77%)", refere a rede nacional de aceitação de cartões.



A nível setorial, a Reduniq destaca a restauração, que na terceira fase do plano de desconfinamento apresentava quebras de 30% face a 2019, mas que na semana passada, com a diminuição das restrições, atingiu níveis pré-pandemia, com um crescimento de 92% no primeiro fim de semana de maio face ao último fim de semana de abril.







7h09 - Ponto de situação