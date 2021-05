Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









7h54 - FMI quer que 500 milhões de doses de vacinas em excesso devem ir para África



A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu hoje que o volume de vacinas contra a covid-19 em excesso, estimado em 500 milhões de doses, deve ser canalizado para África "o mais rapidamente possível".



"Temos de agir rápido para realocar rápido, mas não é só os montantes dos Direitos Especiais de Saque (DES), calculamos que as doses em excesso são na ordem dos 500 milhões, e devem ser canalizadas para quem mais delas precisam, devemos garantir o livre movimento de vacinas e aumentar a produção para mil milhões em 2022 para garantir que andamos depressa", disse Kristalina Georgieva durante a conferência de imprensa que encerrou a cimeira de Paris sobre o financiamento das economias africanas.



Para a líder do FMI, a cimeira marcou uma nova perspetiva sobre o continente, em que a devastação trazida pela pandemia pode evoluir para uma oportunidade de construir um futuro mais 'verde' e mais sustentável.



"Os líderes africanos que ouvi esta tarde querem uma oportunidade de um futuro melhor, com uma economia revitalizada, com mais e melhores empregos para os jovens, e um futuro em que África não fica de fora da era do crescimento económico digital, de baixo carbono e resiliente ao clima", acrescentou Georgieva.







7h39 - Números dos Estados Unidos



Os Estados Unidos registaram 858 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 587.188 o número de óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Mais de 157 milhões de pessoas (47,3 por cento da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, das quais quase 123 milhões (37 por cento) concluíram o processo de vacinação, indicam os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.



7h23 - Índia acima das 4500 mortes diárias



A Índia ultrapassou pela primeira vez as 4500 mortes associadas à Covid-19 num único dia, com 4529 óbitos registados em 24 horas, além de 267.334 novos casos.



Com 283.248 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país com mais óbitos causados pelo novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.



7h09 - Ponto de situação



Entra hoje em vigor o decreto que regulamenta o acesso às praias. Quem não cumprir incorre em multa.



O acesso à praia deve ser feito de máscara. Depois de estender a toalha, a máscara pode ser tirada, mas a distância deve manter-se - metro e meio entre toalhas. Caso contrário, a multa pode ir dos 50 aos 100 euros.



Quanto à ocupação permitida, sobe este ano de dois terços para os 90 por cento. Atingido este limite, quem for para o areal também está sujeito a multa.



Este ano as multas já aplicadas aos banhistas estendem-se aos concessionários. Falhas na higienização e limpeza dos equipamentos serão alvo de multas entre os 500 e os mil euros. Os Estados Unidos registaram 858 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 587.188 o número de óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Mais de 157 milhões de pessoas (47,3 por cento da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, das quais quase 123 milhões (37 por cento) concluíram o processo de vacinação, indicam os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.A Índia ultrapassou pela primeira vez as 4500 mortes associadas à Covid-19 num único dia, com 4529 óbitos registados em 24 horas, além de 267.334 novos casos.Com 283.248 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país com mais óbitos causados pelo novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.Entra hoje em vigor o decreto que regulamenta o acesso às praias. Quem não cumprir incorre em multa.O acesso à praia deve ser feito de máscara. Depois de estender a toalha, a máscara pode ser tirada, mas a distância deve manter-se - metro e meio entre toalhas. Caso contrário, a multa pode ir dos 50 aos 100 euros.A prática desportiva, com duas ou mais pessoas no areal, está proibida, quando a praia estiver cheia.Quanto à ocupação permitida, sobe este ano de dois terços para os 90 por cento. Atingido este limite, quem for para o areal também está sujeito a multa.Este ano as multas já aplicadas aos banhistas estendem-se aos concessionários. Falhas na higienização e limpeza dos equipamentos serão alvo de multas entre os 500 e os mil euros.O primeiro-ministro avisou ontem que as regras são para continuar a ser cumpridas, lembrando que, sempre que se relaxou, a situação piorou.

Regresso dos turistas

Ao Aeroporto de Faro vão chegar, até final da semana, mais de 25 mil turistas. Os hotéis de cinco estrelas antecipam uma ocupação acima dos 80 por cento, até junho.

Ao Aeroporto de Faro vão chegar, até final da semana, mais de 25 mil turistas. Os hotéis de cinco estrelas antecipam uma ocupação acima dos 80 por cento, até junho.A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal diz que "recebeu a confirmação da intenção de iniciar um reforço da vacinação na região do Algarve, acelerando a taxa de população vacinada".