Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



A reunião no Infarmed em síntese



A mudança na matriz de risco poderá fazer aumentar de 240 para 480 casos por 100 mil habitantes.



As autoridades de Sydney, na Austrália, decidir prolongar até 28 de agosto o confinamento, perante o aumento das taxas de infeção e as baixas taxas de vacinação.A maior cidade do país deveria pôr fim ao confinamento de cinco semanas na sexta-feira, mas as restrições foram prolongadas por outras quatro semanas."Compreendo o que estamos a pedir às pessoas durante as próximas quatro semanas, mas é porque queremos proteger a nossa comunidade e garantir que podemos recuperar o mais rapidamente possível", afirmou a chefe do governo do Estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.O Governo deverá decidir já na quinta-feira aliviar as restrições pandémicas. O processo será gradual, com vários níveis, até ao levantamento completo.Por agora, a ministra da Saúde avançou que a Supertaça, no sábado, em Aveiro, vai ter público nas bancadas. Será uma espécie de teste, com 33 por cento do estádio ocupado.Marta Temido falou ainda da possibilidade do fim do dever de recolhimento às 23h00.Os especialistas estão de acordo em começar a aliviar as medidas de desconfinamento.Os peritos propõem também quatro níveis de desconfinamento, até ao levantamento total das restrições.O certificado digitial deverá ser essencial para quase tudo. Os especialistas, que estiveram ontem na avaliação da situação pandémica em Portugal, na sede do Infarmed, defendem que este certificado deve ser utilizado de forma generalizada em espaços públicos.No caso dos restaurantes, as restrições horárias devem ser levantadas na reunião do Conselho de Ministros.O plano de desconfinamento a quatro fases vai diliuir as restrições relativas ao número de pessoas por mesa, tanto no interior dos restaurantes como nas esplanadas.Marcelo Rebelo de Sousa elogia o processo de vacinação. O Presidente da República afirma ter saído da reunião com os especialistas "irritantemente otimista".Os partidos pedem ao Governo que levante as medidas restritivas ainda em vigor.