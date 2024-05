Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e iguala liderança do Girabola

O golo solitário da partida foi marcado por Julinho, aos 66 minutos.



Os bicampeões angolanos têm ainda dois jogos em atraso, frente ao 1.° de Agosto, em 15 deste mês, e diante do Santa Rita de Cássia FC, em 22.



O líder Sagrada Esperança desperdiçou pontos ao empatar diante do Sporting de Cabinda (2-2), após golos de Fabrício, aos 46, e Deco, aos 75, enquanto do lado do Sporting de Cabinda Anderson, aos 45+2, e Isidro, aos 81, anotaram os tentos.



Na mesma tarde, o Kabuscorp do Palanca venceu o São Salvador do Zaire por 3-0, com golos de Teo, aos 19 minutos, Benarfa, aos 63, e Merdi, aos 90+7.



O Recreativo do Libolo empatou na receção ao Desportivo da Lunda Sul (1-1), com os anfitriões a abrirem o marcador, aos 12, por Pneu, enquanto Cedrick, aos 31, restabeleceu a igualdade.



Mussá (Desportivo da Lunda Sul) e Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lideram a lista de melhores marcadores, com 12 pontos.