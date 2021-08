Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Aconteceu na última noite, quando o coordenador da task force chegava ao centro onde estavam a ser vacinados adolescentes.



Cerca de 30 pessoas receberam o vice-almirante com cartazes e palavras de ordem contra as vacinas. Duas mulheres tentaram mesmo bloquear-lhe a entrada.

Vacinação noturna

Este foi um de dois centros de vacinação noturna que funcionaram até à 1h00.



No Agrupamento de Centros de Saúde de Loures e Odivelas, o processo de vacinação foi diferente do que aconteceu noutros locais.



Houve animação noturna: um DJ esteve a pôr música para manter acordados os funcionários e os jovens que beneficiaram do regime de Casa Aberta.

"Balanço muito positivo"

Festa interrompida em Sesimbra

Uma festa numa praia do concelho de Sesimbra com cerca de 300 pessoas foi interrompida no sábado pela Polícia Marítima, que deu indicações para que estas abandonassem o local.



Em comunicado, a Polícia Marítima adianta que, "na sequência de várias denúncias recebidas cerca das 18h00", elementos do posto da Costa da Caparica deslocaram-se à praia do Galherão, tendo verificado que cerca de 300 pessoas encontravam-se "em ambiente festivo, com música e a consumir bebidas alcoólicas".



A Polícia Marítima interrompeu "de imediato a festa, dando indicações para que as pessoas abandonassem o local".

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, reportou mais 12 mortes associadas à Covid-19 e 2571 casos confirmados de infeção.



Com estes números, o país ultrapassou a marca do milhão de casos registados desde o início da pandemia. O total acumulado é agora de 1.001.118.



Havia ontem menos cinco pessoas internadas, para um total de 727. Nos cuidados intensivos, permaneciam 161 doentes, menos um face ao boletim de sexta-feira.



A incidência nacional é nesta altura de 319,9 casos por 100 mil habitantes. O R(t) é de 0,95.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções, de acordo com o boletim em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil registou, em 24 horas, 31.142 novos casos de Covid-19 e 926 mortes.Desde o início da pandemia, o mais populoso país sul-americano já somou mais de meio milhão de mortes - 568.778 - e mais de 20 milhões de casos - 20.350.142.O Brasil é o segundo país com mais mortes associadas à Covid-19, atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos acumulados, depois dos Estados Unidos e da Índia.