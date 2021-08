Mais atualizações

O estudo serológico para conhecer o nível de imunidade à covid-19 nos lares de idosos arranca hoje, na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, Sagres, a primeira instituição de uma amostra que abrange cinco mil pessoas.O estudo serológico vai decorrer ao longo do mês em lares do Alentejo e do Algarve, com o objetivo de conhecer a duração da imunidade produzida pela vacina entre idosos e funcionários dos lares.O estudo, promovido no âmbito do programa integrado daquele ministério de apoio aos lares de idosos devido à pandemia por covid-19, será conduzido pela Fundação Champalimaud e pelo Algarve Biomedical Center (ABC).Os resultados do estudo serão partilhados com as autoridades de saúde e poderão contribuir para decisões futuras sobre esta matéria, defende o Governo.A marcação pode ser feita de 19 a 21 de agosto. As vacinas serão administradas a 28 e 29 de Agosto.Em paralelo, fica em funcionamento a casa aberta para adolescentes com mais de 16 anos.80 % dos jovens entre os 16 e 18 anos foram já vacinados.Para preencher vagas que ainda estão disponíveis, serão enviadas mensagens a convocar para a vacina.O objetivo é ter todos os adolescentes em idade escolar vacinados, antes do início do ano letivo.