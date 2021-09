Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h32 - Mais 781 mortes na Rússia





Nas últimas 24 horas, a Rússia registou 17.837 novos casos e 781 mortes por Covid-19.







8h55 - Confinamento em Camberra prolongado por mais um mês







O confinamento na capital australiana foi hoje prolongado por mais um mês , até meados de outubro. O objetivo é travar um surto da variante Delta da Covid-19.





No último mês, os cerca de 400 mil habitantes da capital australiana têm estado sujeitos à obrigação de ficar em casa, exceto em deslocações consideradas essenciais, após a descoberta do primeiro caso do novo surto de Covid-19 na cidade.







O surto permanece limitado, com 252 casos ativos até à data e 276 pessoas recuperadas da doença.







8h08 - China confina cidade com cinco milhões de habitantes





Os cerca de cinco milhões de habitantes de Xiamen, no sudeste da China, província de Fujian, foram colocados em quarentena a partir de hoje depois de terem sido detetados 32 casos de Covid-19.





No conjunto, a província de Fujian registou 60 novos casos, nas últimas 24 horas, incluindo um assintomático e alguns casos da variante Delta.







De acordo com a imprensa local, várias medidas foram adotadas para além do confinamento, desde a suspensão de serviços de autocarros de longa distância, o regresso às aulas online, encerramento de complexos residenciais e cancelamento de várias festividades.





Na cidade vizinha de Putian, na mesma província, foram registados alguns casos que fazem parte do mesmo surto de Fuijan, pelo que arranca hoje uma campanha massiva de testes.







No total o país soma 95.340 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia, tendo adotado uma estratégia de tolerância zero contra o coronavírus, com medidas restritas e testagem em massa nos locais onde é detetado um surto.







Dose de reforço já começou a ser administrada a doentes imunodeprimidos



Portugal já começou a administrar a dose de reforço em doentes imunosuprimidos.



À medida que o processo avança, começam a ser reduzidos os horários dos centros de vacinação.







Governo convoca para quinta-feira reunião no Infarmed sobre situação epidemiológica



As reuniões sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, juntando políticos e especialistas, vão ser retomadas esta quinta-feira no Infarmed, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do executivo.



A reunião de quinta-feira, prevista para as 15:00, de acordo com a mesma fonte, decorrerá em formato "semipresencial", esperando-se que, tal como aconteceu em 09 de julho passado, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, estejam na sede do Infarmed.





Mais cinco mortes e 458 casos de Covid-19 em Portugal



O boletim epidemiológico de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta mais 458 infeções por Covid-19 e cinco mortes associadas à doença.



O número de doentes internados aumentou para 586 (mais 17), mas há menos uma pessoa nos cuidados intensivos em relação ao dia anterior (119 no total).







Brasil ultrapassa barreira de 21 milhões de casos positivos de Covid-19



O Brasil registou mais 6.645 novos casos de infeção com o SARS-Cov-2 e mais 215 óbitos com Covid-19 no fim-de-semana, informou o Ministério da Saude do país



O novo total de infeções atingiu assim os 21.006.424 desde o início da pandemia.



Em relação aos óbitos, o país sul-americano concentra um total de 587.066 vítimas mortais desde o início da pandemia.