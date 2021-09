Mais atualizações

9H25 - Regresso ao escritório nas operadoras de telecomunicações em modelo híbrido



O regresso ao escritório nas três operadoras de telecomunicações históricas será feito em modelo híbrido, tendo a NOS iniciado já o processo, enquanto na Altice Portugal arranca na segunda-feira e na Vodafone Portugal no final do mês.





8h30 - A China registou hoje 66 novos casos de covid-19, 43 dos quais por contágio local, diagnosticados na província de Fujian, na província de Yunnan, no sudeste da China, informaram as autoridades.











Marcelo defende tratado global contra as pandemias e reforma da OMS



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que é urgente aprovar um tratado global contra as pandemias e reformar a Organização Mundial da Saúde (OMS), num quadro de reforço do diálogo e organizações globais.



O chefe de Estado transmitiu esta posição aos jornalistas no final de uma visita ao centenário Sport Club Português, em Newark, Nova Jérsia, que realizou logo após a sua chegada aos Estados Unidos da América.



Questionado sobre a intervenção que fará na terça-feira na 76.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que tenciona "chamar a atenção para os problemas que hoje se vivem no mundo: a pandemia, por um lado, a crise económica e social, por outro, e a situação geopolítica".



"Veja-se o que aconteceu na sequência da saída do Afeganistão e as movimentações que há geoestratégicas", referiu.



Segundo o Presidente da República, "tudo isso implica um reforço das organizações internacionais, uma capacidade de diálogo".



"Isso hoje é urgente, porque temos de prevenir novas pandemias com um tratado global contra as pandemias, temos de reforçar e reformar a OMS, o que significa dar mais peso às Nações Unidas e organizações mundiais. Temos, em termos de clima, de ir mais longe, porque tudo está ligado com tudo", acrescentou.







Portugal procura vacinar com vista a ano escolar mais tranquilo





A task-force tem deixado apelos aos mais jovens para que não hesitem em procurar os centros de vacinação para completar o processo dos mais jovens.





Milhares de pessoas anti-vacinação marcham em Londres



Milhares de pessoas marcham nas ruas da capital inglesa esta tarde, em protesto contra a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 e a obrigatoriedade de passaportes de vacinação ou recuperação.



A vacinação de alunos dos 12 aos 15 anos recebeu luz verde na semana passada e deverá ter início na próxima quarta-feira.



A marcha integra-se na Jornada Mundial pela Liberdade, um esforço à escala global para "denunciar as políticas ligadas à pandemia de Covid-19 e às restrições de movimento e actividade", de acordo com os participantes.